Тыквы: секреты хранения, которые знают не все

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы тыквы хранились всю зиму, важно соблюдать несколько ключевых условий. Прежде всего, собирать их следует в солнечную погоду, поскольку дождь может повредить плоды. Если тыквы были собраны в дождливый день, их нужно просушить в проветриваемом помещении при температуре около 25 °C в течение двух недель. При этом важно оставить плодоножку длиной около 10 см, так как ее отсутствие приводит к быстрому порче плодов.

Фото: flickr.com by Danielle Scott, CC BY-SA 2.0

На момент уборки тыквы должны быть полностью вызревшими, однако допускается их дозаривание. Оптимальные условия для хранения — темное и сухое помещение с температурой от 5 до 15 °C. Перед закладкой на хранение все бахчевые растения рекомендуется подержать на улице под спанбондом, чтобы выявить некачественные плоды. Обеззараживание также полезно: поворачивайте тыквы на солнце, что способствует заживлению повреждений. Если есть сомнения в их здоровье, протрите поверхность раствором на основе сенной палочки. Помните, что тыквы не только вкусные, но и полезные, и из них можно приготовить множество разнообразных блюд.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

