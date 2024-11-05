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Как предотвратить потери урожая моркови при хранении

3:42
Садоводство

Морковь, как и многие другие овощи, подвержена заболеваниям, особенно в период хранения. Симптомы болезней корнеплодов сложнее распознать, чем у растений на поверхности, например, у томатов, пораженных фитофторой. В результате может возникнуть значительная потеря урожая, а порой и полная порча корнеплодов при хранении.

Как предотвратить потери урожая моркови при хранении
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Особенности хранения моркови и источники проблем

На грядках моркови приходится противостоять внешним условиям, таким как туманы, роса, град и суховеи, которые снижают устойчивость растений. В то же время хранение корнеплодов в погребе — это другая история: в условиях ограниченного доступа к кислороду и при нестабильных температурах увеличивается риск распространения патогенов.

Рекомендуется отбирать только здоровые корнеплоды и соблюдать особые условия хранения. Однако даже после тщательной сортировки в хранилище могут попасть поврежденные или не до конца созревшие экземпляры.

Болезни, угрожающие моркови в погребе

Среди основных заболеваний, поражающих морковь во время хранения, можно выделить следующие:

Белая гниль (склеротиниоз). Это грибное заболевание вызывает размягчение тканей и формирование белых ватных наростов, которые с течением времени становятся черными. Возбудитель заболевания может сохраняться в навозе, поэтому его не рекомендуется вносить в почву.

Мокрая бактериальная гниль. Заражает не только морковь, но и родственные растения. Заболевание часто проявляется в виде разложения корнеплодов в неприятно пахнущую массу. Для профилактики рекомендуется соблюдать чистоту погребов и поддерживать температуру 0…+2 °С.

Черная гниль (альтернариоз). Болезнь проявляется на корнеплодах темными сухими пятнами и серым налетом грибницы. Заражение происходит еще на грядке, а активное развитие наблюдается в условиях хранения.

Сухая бурая гниль (фомоз). Поражает листья в летний период, на подземных органах формируются коричневые пятна с точками в центре. При хранении морковь становится пустотелой и рыхлой. Заболевание интенсивнее развивается на песчаных почвах в условиях повышенной влажности.

Войлочная болезнь (ризоктониоз). На корнеплодах появляются серовато-фиолетовые пятна, которые со временем чернеют. В теплом и дождливом климате болезнь быстро распространяется на посадках, расположенных в низинах.

Болезни моркови на стадии роста

На грядке растения моркови также подвержены ряду заболеваний. Например, бурая пятнистость листьев проявляется буро-желтыми пятнами, которые покрывают листья и стебли, что приводит к их засыханию.

Бактериоз начинается с желтых пятен, затем ткани темнеют и мокнут. Эти заболевания ослабляют растения еще на стадии вегетации, что негативно сказывается на хранении.

Превентивные меры и рекомендации

Чтобы сократить риск заболеваний, рекомендуется проводить севооборот, обеззараживать почву и семена, а также поддерживать стабильный температурный режим в хранилищах. Существуют специальные биопрепараты, такие как Флора-С и Фитоп-Флора-С, которые помогают обеззаразить почву и поддерживать здоровье корнеплодов в период хранения.

Эти средства безопасны, так как не содержат токсичных веществ.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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