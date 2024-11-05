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Черемша: секреты выращивания дикого чеснока прямо на грядке

2:11
Садоводство

Черемша, также известная как медвежий лук или дикий чеснок, издавна любима в регионах, где она произрастает естественным образом, включая Кавказ, Дальний Восток, Сибирь и Европу.

Черемша: секреты выращивания дикого чеснока прямо на грядке
Фото: commons.wikimedia.org by Benjamin Zwittnig, CC BY 2.5

Черемша относится к многолетним растениям рода Лук и включает два вида — лук медвежий и лук победный. Она растет на опушках лесов, образуя плотные зелёные поляны, называемые "медвежьими лугами".

Особенности роста

Листья черемши появляются ранней весной, а в мае-июне она зацветает мелкими белыми цветами. В течение нескольких недель растение образует зонтичные соцветия, после чего листья начинают отмирать. Однако из-за экологических факторов и неконтролируемого сбора черемша стала редким растением, занесённым в Красную Книгу.

Уход и выращивание

На участке черемша требует условий, приближенных к естественной среде: тень, богатая кальцием почва и умеренный полив без застоя воды. На подтопляемых участках необходим дренаж. Черемша хорошо переносит морозы и может расти в условиях Сибири, Алтая и Дальнего Востока.

Растение легко разводится делением луковиц — луковицы с корнями высаживают в октябре. Почва для посадки требует подготовки и подкормки перегноем и компостом.

Способы размножения

Основной метод — посадка луковиц, но растение можно выращивать и из семян. Этот способ требует больше времени: первые урожаи появляются только на 3-4-й год. Семена быстро теряют всхожесть, поэтому предпочтительны свежие семена, посеянные осенью. Для ускорения всходов можно использовать замачивание и проращивание.

Полезные свойства

Черемша содержит витамин С, каротин, фитонциды и эфирные масла, которые помогают нормализовать обмен веществ, снижать холестерин и обладают антибактериальными свойствами. Для хранения рекомендуется замораживание или сушка, что позволяет сохранить её полезные качества.

Уточнения

Черемша́ или колба — обиходное название нескольких видов растений, представителей семейства Лук (Allium), которые используются в пищу как листовые овощи.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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