Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты использования ореховой скорлупы, о которых вы не знали
После взятия Селидово ВС РФ начали наступление на Днепропетровскую область
Секреты хранения капусты до самой весны
Промывать макароны — ошибка: мнение знаменитого шеф-повара
Путь к идеальным ягодицам: советы от эксперта
Что посадить после клубники, чтобы урожай был богатым? Секреты севооборота
Самые доступные премиум-автомобили: рейтинг лучших
Названы главные полезные свойства тыквенных семечек
34 млрд долларов на восстановление: испанская Валенсия обратилась к правительству страны за финансовой помощью

Щавель на зиму: как сохранить пользу до весны

1:08
Садоводство

Считается, что щавель — традиционный русский продукт, незаменимый для приготовления весенних зелёных щей, куда также добавлялись крапива, сныть и борщевик. Однако впервые эта кислая трава появилась в России лишь в XVII веке, когда её привезли европейцы. Щавель быстро прижился в кухне, став важным источником витаминов как для простых людей, так и для знати.

Щавель на зиму: как сохранить пользу до весны
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, CC BY-SA 4.0

Заготовка щавеля на зиму

Щавель часто используют весной, когда другие овощи ещё не подросли, а зелень уже готова. Осенью, однако, заготавливать щавель предпочтительнее, поскольку в консервированном виде полезные вещества сохраняются не более полугода. Это значит, что если закрыть щавель в банки летом, то к январю в нём останется лишь приятная кислинка, но не витамины.

Способы заготовки

Щавель, собранный осенью, можно сохранить, заморозив в пакетах или закатав в банки. Такой способ позволяет обеспечить витаминной зеленью всю зиму, сохранив вкус и пользу.

Уточнения

Щаве́ль (разг. ща́вель; лат. Rúmex) — род одно- и многолетних трав и полукустарников семейства Гречишные (Polygonaceae) с продолговатыми листьями.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Наука и техника
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции Аудио 
Что важно знать перед выбором котенка: три главных совета
Домашние животные
Что важно знать перед выбором котенка: три главных совета Аудио 
Как не навредить своему коту: избегайте этих ошибок
Домашние животные
Как не навредить своему коту: избегайте этих ошибок Аудио 
Популярное
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск

Киев стабильно теряет позиции — российской армии за последнее время удалось продвинуться на 35 километров.

Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
День Военной разведки: о символах и смыслах этого опасного, но благородного военного ремесла Андрей Николаев Страны БРИКС секретно формируют новый экономический порядок, наращивая мягкую силу Любовь Степушова Американские выкрутасы. Как устроены президентские выборы в США Дмитрий Плотников
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин
Халва и её преимущества для здоровья: почему её стоит включить в рацион
Халва и её преимущества для здоровья: почему её стоит включить в рацион
Последние материалы
Промывать макароны — ошибка: мнение знаменитого шеф-повара
Путь к идеальным ягодицам: советы от эксперта
Что посадить после клубники, чтобы урожай был богатым? Секреты севооборота
Самые доступные премиум-автомобили: рейтинг лучших
Названы главные полезные свойства тыквенных семечек
Щавель на зиму: как сохранить пользу до весны
34 млрд долларов на восстановление: испанская Валенсия обратилась к правительству страны за финансовой помощью
Кремлев призвал главу МОК встать на колени и извиниться
Очищать или не очищать огурцы: советы специалистов
Путин поручил разработать основы госполитики для поддержки русского языка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.