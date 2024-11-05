Щавель на зиму: как сохранить пользу до весны

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Считается, что щавель — традиционный русский продукт, незаменимый для приготовления весенних зелёных щей, куда также добавлялись крапива, сныть и борщевик. Однако впервые эта кислая трава появилась в России лишь в XVII веке, когда её привезли европейцы. Щавель быстро прижился в кухне, став важным источником витаминов как для простых людей, так и для знати.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, CC BY-SA 4.0

Заготовка щавеля на зиму

Щавель часто используют весной, когда другие овощи ещё не подросли, а зелень уже готова. Осенью, однако, заготавливать щавель предпочтительнее, поскольку в консервированном виде полезные вещества сохраняются не более полугода. Это значит, что если закрыть щавель в банки летом, то к январю в нём останется лишь приятная кислинка, но не витамины.

Способы заготовки

Щавель, собранный осенью, можно сохранить, заморозив в пакетах или закатав в банки. Такой способ позволяет обеспечить витаминной зеленью всю зиму, сохранив вкус и пользу.

Уточнения

Щаве́ль (разг. ща́вель; лат. Rúmex) — род одно- и многолетних трав и полукустарников семейства Гречишные (Polygonaceae) с продолговатыми листьями.

