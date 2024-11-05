Ягоды осени: витамины в каждом плоде

Осень — это время созревания второго ягодного урожая. В сентябре и октябре поспевают полезные и яркие плоды лимонника, кизила, рябины, черноплодной рябины, калины, барбариса и шиповника. Эти ягоды, впитавшие летнее солнце, обладают высокой витаминной ценностью.

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Полезные свойства осенних ягод

Для садоводов выведены сорта сладкоплодной рябины, такие как гранатная, моравская, ликёрная и бурка, которые не только привлекательны внешне, но и имеют оригинальный вкус. Калина, известная своими полезными свойствами, также ценится садоводами как декоративное растение.

Шиповник, с его яркими цветами и оранжевыми плодами, может стать не только живой изгородью, но и источником витаминов на весь сезон.

Полезные советы по применению

Осенние ягоды могут быть использованы по-разному: плоды рябины, например, можно заготовить в сахарном сиропе, чтобы порадовать близких к праздникам. На участке такие растения украсят сад, и одновременно подарят богатый на витамины урожай.

Уточнения

Я́года (в бытовом значении) — маленький сочный или мясистый плод, обычно кустарниковых или травянистых растений; в плодоводстве — плод, у которого съедобен весь околоплодник.

