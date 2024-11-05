Как сделать компост за неделю: секреты быстрого удобрения для огорода

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В Австрии используется интересный метод для быстрого компостирования листьев, позволяющий создать удобрение всего за неделю. Этот способ экономит время и пространство на участке, ведь традиционное компостирование обычно занимает до двух лет.

Фото: flickr.com by Секретариат Сюзанны, CC BY 2.0

Компоненты для компоста

Для ускоренного компостирования подойдут не только листья, но и остатки сорняков с корнями, стебли и другая растительность. Однако ветви и кухонные отходы добавлять не следует. Современные ЭМ-технологии и специальные биопрепараты, такие как ускорители компостирования, значительно сокращают время созревания.

Самодельное устройство для компостирования

Компостер можно сделать самостоятельно из доступных материалов, таких как доски, металлические трубы или пластиковые бочки. Это позволяет создать емкость, оптимально подходящую для участка.

Конструкция может быть различной: от деревянных или металлических стоек до механического привода для вращения содержимого. Такой компостер избавляет от необходимости частого перемешивания, что делает процесс компостирования еще более удобным.

Преимущества ускоренного компостирования

Главный плюс — возможность получить готовый компост всего за неделю, что сокращает трудозатраты и ускоряет процесс в десятки раз. Высокая температура, достигаемая в компосте, уничтожает вредителей, оставляя субстанцию, идеальную для рассады и комнатных растений.

Существует множество видеоинструкций по созданию компостера из пластиковых бочек на деревянной станине или с механическим приводом. Эти устройства компактны, просты в эксплуатации и полностью избавляют от утомительного перелопачивания.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

