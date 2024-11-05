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Секреты базилика: лечебные свойства, о которых молчат врачи

1:56
Садоводство

Базилик, любимый многими за его аромат и вкусовые качества, активно используют не только в кулинарии, но и в народной медицине и домашней косметологии. Существует около 150 разновидностей этого растения, каждая из которых имеет свой уникальный аромат и вкус.

Секреты базилика: лечебные свойства, о которых молчат врачи
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Наибольшую популярность получили душистый, коричный, тайский, лимонный и фиолетовый базилик. Эти разновидности активно применяют в приготовлении пищи, а также для создания целебных средств и косметических составов.

В народной медицине базилик считается полезным при лечении многих заболеваний. Его сок используют для заживления ран, эфирные масла — для борьбы с бородавками. Однако стоит помнить о противопоказаниях: беременным женщинам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом употребление базилика может быть небезопасно. Умеренное потребление в пищу считается допустимым.

В косметологии базилик применяется для улучшения состояния кожи и волос. Из него делают тоники для лица, омолаживающие маски, ополаскиватели для волос, которые придают блеск и укрепляют структуру волос. Благодаря антисептическим свойствам растение также используется для ухода за проблемной кожей.

Базилик востребован в кулинарии, особенно в итальянской кухне. Его добавляют в салаты, соусы, супы и вторые блюда, заготавливают впрок, сушат и замораживают. На зиму базилик можно высушить, заморозить (целиком или измельченным), консервировать с солью и смешивать с оливковым маслом для приготовления ароматных паст и приправ.

Из базилика также делают уксус и масло, настоянные на его листьях, которые станут изысканными добавками к блюдам.

Уточнения

Базили́к души́стый или Базилик обыкнове́нный, или Базилик огоро́дный, или Базилик ка́мфорный (лат. Ocīmum basilīicum) — однолетнее травянистое растение; вид рода Базилик (Ocimum) подсемейства Котовниковые (Nepetoideae) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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