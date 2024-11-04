Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
The Lancet: похудение с помощью специализированных препаратов может ухудшить здоровье
Томатный сок на зиму: простой и вкусный рецепт
Космические телескопы нового поколения раскроют тайны Вселенной
Volkswagen хочет лишить своих сотрудников заслуженных премий
Топ-5 стран с самым дорогим и самым дешёвым бензином на октябрь 2024 года
Российская налоговая ищет Максима Покровского*, его жену и сына
Тренер Непомнящий рассказал, как "Спартак" обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Мандарины: натуральное средство для красоты кожи и волос
В Мордовии предприниматели могут получить гранты до 10 миллионов рублей на развитие некоторых видов туризма

Как посадить смородину и крыжовник осенью и собирать ягоды долгие годы

2:40
Садоводство

На дачном участке всегда найдется место для ягодных кустарников: здесь и смородина разных цветов, и малина, и крыжовник, а иногда даже более экзотические виды. Ягоды ценны как в свежем виде, так и в заготовках, поэтому их польза не вызывает сомнений.

Как посадить смородину и крыжовник осенью и собирать ягоды долгие годы
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike

Садоводы прикладывают немало усилий для правильного ухода за ягодниками, своевременно их размножают и обновляют, обеспечивая тем самым многолетний урожай.

Осень — лучшее время для посадки и пересадки плодовых кустарников. Оптимальный период длится с конца сентября по конец октября. Именно в это время смородина, крыжовник и другие ягодные кустарники, посаженные в подготовленные почвы, успевают хорошо укорениться и при наступлении весеннего тепла активно трогаются в рост.

Важно правильно выбрать место для посадки, ведь при надлежащем уходе кусты смородины и крыжовника могут плодоносить до 20 лет, радуя обильным урожаем сезон за сезоном. Место лучше подбирать сразу на длительный срок, избегая пересадок, которые могут негативно сказаться на росте и плодоносности.

Правильная посадка начинается с подготовки посадочной ямы. Для черной смородины и крыжовника необходимо учитывать особенности почвы, глубину ямы и необходимый уровень увлажнения, что позволит растениям легче адаптироваться на новом месте.

Также важен состав почвы: кустарники лучше себя чувствуют в умеренно увлажненной, богатой органическими веществами земле, в которую перед посадкой можно добавить удобрения, обеспечивающие растения необходимыми минералами.

Черная смородина, например, предпочитает более плотные, насыщенные гумусом почвы, а крыжовник хорошо растет на дренированных участках, с доступом к солнечному свету.

Уход за ягодными кустарниками — это не только посадка, но и регулярный полив, подкормка и защита от вредителей. Молодые кусты требуют большего внимания в первые годы, особенно во время роста и перед цветением, чтобы обеспечить мощное развитие корневой системы и формирование здоровых ветвей.

Правильное расположение кустарников, а также систематическая обрезка старых и слабых побегов также влияют на здоровье и урожайность растений. Соблюдение этих рекомендаций позволит садоводам наслаждаться вкусными и полезными ягодами, будь то сочная черная смородина или нежный крыжовник, долгие годы.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Наука и техника
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря Аудио 
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Еда и рецепты
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства Аудио 
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Садоводство, цветоводство
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя Аудио 
Популярное
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции

Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.

Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
ОФАБ-250ШЛ. Штурмовая осколочно-фугасная авиабомба с удочкой Дмитрий Плотников Санду проиграла выборы в Молдавии и стала президентом. Разве такое возможно? Любовь Степушова У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер
Как правильно обрезать деревья: советы от биолога
Курица на овощной подушке: подойдёт куриное филе, голени или бёдрышки
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Последние материалы
The Lancet: похудение с помощью специализированных препаратов может ухудшить здоровье
Томатный сок на зиму: простой и вкусный рецепт
Космические телескопы нового поколения раскроют тайны Вселенной
Volkswagen хочет лишить своих сотрудников заслуженных премий
Как посадить смородину и крыжовник осенью и собирать ягоды долгие годы
Топ-5 стран с самым дорогим и самым дешёвым бензином на октябрь 2024 года
Российская налоговая ищет Максима Покровского*, его жену и сына
Тренер Непомнящий рассказал, как "Спартак" обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Мандарины: натуральное средство для красоты кожи и волос
В Мордовии предприниматели могут получить гранты до 10 миллионов рублей на развитие некоторых видов туризма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.