Как посадить смородину и крыжовник осенью и собирать ягоды долгие годы

2:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На дачном участке всегда найдется место для ягодных кустарников: здесь и смородина разных цветов, и малина, и крыжовник, а иногда даже более экзотические виды. Ягоды ценны как в свежем виде, так и в заготовках, поэтому их польза не вызывает сомнений.

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Садоводы прикладывают немало усилий для правильного ухода за ягодниками, своевременно их размножают и обновляют, обеспечивая тем самым многолетний урожай.

Осень — лучшее время для посадки и пересадки плодовых кустарников. Оптимальный период длится с конца сентября по конец октября. Именно в это время смородина, крыжовник и другие ягодные кустарники, посаженные в подготовленные почвы, успевают хорошо укорениться и при наступлении весеннего тепла активно трогаются в рост.

Важно правильно выбрать место для посадки, ведь при надлежащем уходе кусты смородины и крыжовника могут плодоносить до 20 лет, радуя обильным урожаем сезон за сезоном. Место лучше подбирать сразу на длительный срок, избегая пересадок, которые могут негативно сказаться на росте и плодоносности.

Правильная посадка начинается с подготовки посадочной ямы. Для черной смородины и крыжовника необходимо учитывать особенности почвы, глубину ямы и необходимый уровень увлажнения, что позволит растениям легче адаптироваться на новом месте.

Также важен состав почвы: кустарники лучше себя чувствуют в умеренно увлажненной, богатой органическими веществами земле, в которую перед посадкой можно добавить удобрения, обеспечивающие растения необходимыми минералами.

Черная смородина, например, предпочитает более плотные, насыщенные гумусом почвы, а крыжовник хорошо растет на дренированных участках, с доступом к солнечному свету.

Уход за ягодными кустарниками — это не только посадка, но и регулярный полив, подкормка и защита от вредителей. Молодые кусты требуют большего внимания в первые годы, особенно во время роста и перед цветением, чтобы обеспечить мощное развитие корневой системы и формирование здоровых ветвей.

Правильное расположение кустарников, а также систематическая обрезка старых и слабых побегов также влияют на здоровье и урожайность растений. Соблюдение этих рекомендаций позволит садоводам наслаждаться вкусными и полезными ягодами, будь то сочная черная смородина или нежный крыжовник, долгие годы.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

