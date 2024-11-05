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Цитрусовый секрет. Как кожура апельсина поможет в саду

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Садоводство » Советы

Кожура от цитрусовых- кладезь полезных веществ для ваших растений, способные улучшить их рост, защитить от болезней и даже отпугнуть вредителей.

Цитрусовый секрет. Как кожура апельсина поможет в саду
Фото: commons.wikimedia.org by Figiu, CC BY-SA 3.0

Как использовать цитрусовые корки в качестве удобрения:

Измельчите высушенные корки в блендере или кофемолке. Добавьте порошок в почву при посадке или используйте для подкормки растений.
Залейте сухие корки теплой водой и настаивайте несколько дней. Поливайте растения этим настоем для быстрого роста и укрепления иммунитета.
Разложите свежие или сухие корки вокруг растений или приготовьте спрей из настоя, чтобы отпугнуть вредителей.
Добавьте измельченные корки в компостную кучу для ускорения разложения и обогащения компоста полезными веществами.

Цитрусовые корки — это натуральное и эффективное удобрение

Уточнения

Ци́трусовые (лат. Citrinae) — подтриба цветковых древесных растений семейства Рутовые (Rutaceae), входит в трибу Aurantieae подсемейства Померанцевые (Aurantioideae).
Самый известный представитель этой группы — род цитрус (Citrus), ряд видов которого (апельсин, грейпфрут, лимон, мандарин и некоторые другие) — широко распространённые садовые плодовые деревья, культивируемые в промышленных масштабах в странах с подходящим климатом; их плоды (гесперидии) ценятся за пищевые качества и являются важным экспортным товаром.

Автор Лидия Сигарева
Лидия Сигарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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