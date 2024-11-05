Секреты хранения капусты до самой весны

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Всем хозяевам известны методы хранения по коробкам с отверстиями или стеллажах, когда капуста разложена в один слой и не прислоняется друг к другу. Однако есть и более оригинальные способы хранения, которые помогут капусте "дожить " до весны.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Подвесив кочан. Способ уместен когда места в подвале мало. Просто обвяжите кочан веревкой и подвесьте над потолком на некотором расстоянии 1 от 1. Вентиляция снизит риск гниения.

В пищевой пленке. Кочаны нужно обматывать в 2-3 слоя пленки в подвале, где влажность не слишком высокая. В противном случае капуста только быстрее испортится.

В газете. Бумага в которую завернуты овощи будет поглощать лишнюю влагу. Чтобы капуста не гнила, газету следует своевременно менять.

В воске. В емкость с расплавленным воском окуните кочан, дайте стечь, остыть и уберите в подвал для хранения.

В глине. Глину разведите до густоты сметаны, обмокните кочаны, дайте подсохнуть и уберите на хранение в подвал

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. Сортогруппы капусты огородной включают бело- и краснокочанную, цветную, савойскую, брюссельскую капусту, романеско, кольраби, брокколи, а также бескочанные формы — кале, декоративную и другие.



