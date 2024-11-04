Как надолго сохранить капусту свежей?

После того как урожай собран, встаёт вопрос о том, как его сохранить. Капусту обычно квасят, но хочется подольше сберечь и свежие кочаны для салатов. Есть один проверенный и простой способ.
Сохранить капусту поможет обычная пищевая пленка. Для начала удалите с кочанов подпорченные, пожелтевшие, сухие листья. Срежьте кочерыжку.
Чистый кочан герметично оберните пленкой в несколько слоёв, плотно приглаживая каждый. Двух слоёв, как правило, вполне достаточно.
Упакованную капусту укладывают, в идеале, в ящики, но можно хранить на полках или мешках. Раз в месяц кочаны рекомендуется проверять на предмет порчи.
Если кочан испортился, снимите пленку и, обрезав порченные участки, снова заверните его.
Капу́ста огоро́дная — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста семейства Капустные.
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