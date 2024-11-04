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Полезные подкopмки для яблoни, чтобы получать богатый урожай здоровых плодов

1:18
Садоводство

Есть несколько проверенных рецептов от опытных дачников, которые, могут быть полезными для садоводов, решивших выращивать яблони в своём саду. Применяя их можно будет не только любоваться яблоневым цветом по весне, но и получать богатый урожай осенью.

Полезные подкopмки для яблoни, чтобы получать богатый урожай здоровых плодов
Фото: commons.wikimedia.org by Bff, CC BY-SA 4.0

Рецепт 1: Органический коктейль

2 ведра навоза и ведро свежескошенной травы засыпьте в 200-литровую бочку, залейте водой и дайте настояться в течение двух недель. Готовый настой разбавьте водой в соотношении 1:10. Норма разового полива: для молодых яблонь (2-5 лет) — 2,5-3 ведра, для взрослых (7-10 лет) — 4-5 ведер.

Рецепт 2: Зольная подкормка

Вносите в почву 1,5-2 кг золы на каждый квадратный метр проекции кроны.

Рецепт 3: Добавка к поливам

Добавьте 1 столовую ложку азофоски на 10 литров воды. Норма полива — 20-30 литров на дерево в возрасте 8-10 лет.

Рецепт 4: Оздоровительная подкормка

Поливайте деревья темно-розовым раствором марганцовки один раз в месяц для дезинфекции и стимулирования роста корневой системы.

Уточнения

Я́блоня — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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