Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хрен — это удивительное растение, обладающее множеством полезных свойств, которые пригодятся в саду и огороде. Его листья выделяют фитонциды, которые эффективно борются с различными заболеваниями, такими как фитофтора, фузариоз и кладоспориоз.

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Чтобы приготовить настой, нужно измельчить свежие листья хрена, залить их водой и дать настояться несколько дней. Затем полученный настой можно использовать для опрыскивания растений.

Особенно эффективен хрен против тли, особенно на ранних стадиях заражения. Для борьбы с этим вредителем листья хрена также измельчают, заливают теплой водой и настаивают. Полученный концентрат разводят водой и обрабатывают растения.

Кроме того, листья хрена можно использовать в качестве мульчи. Они помогают удерживать влагу в почве и отпугивают вредителей своим запахом. Для этого их просто раскладывают вокруг растений.

Уточнения

Хрен обыкнове́нный — многолетнее травянистое растение, вид рода Хрен семейства Капустные. Популярное культурное растение; листья и корни используются в кулинарии и медицине.

