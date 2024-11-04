Больше ни одной мыши и ни одного крота на участке! Берёзовый дёготь в помощь

Если вы до сих пор не использовали берёзовый дёготь на своём участке, то самое время задуматься об этом. Это натуральное средство, тёмная и маслянистая жидкость, полученная из берёзовой коры, обладает сильным резким запахом и целым рядом полезных свойств.
1. Дёготь, опилки и вода
Чтобы избавиться от всех паразитов и вредителей на своих кустах осенью смочите обычные опилки в берёзовом дёгте и рассыпьте их под всеми кустами. Вы больше не увидите ни одного вредителя — они уйдут к соседям.
А мыши и вовсе не появятся на вашем участке, так как этот запах их пугает. Также можно развести немного дёгтя в воде и опрыскать осенью все кусты и деревья. Часть паразитов также отступит.
2. Обрезка деревьев
После обрезки деревьев осенью рекомендуется смазывать места срезов берёзовым дёгтем. Он эффективно обеззаразит ваши растения лучше, чем любые антисептики.
3. Осенняя борьба с кротами
Поздней осенью с помощью дёгтя можно эффективно прогонять кротов с вашего огорода. Закопайте по всему огороду пустые 1-1,5-литровые бутылки так, чтобы из почвы торчали горлышки. В бутылках заранее сделайте отверстия и залейте в них раствор дёгтя, как было описано выше. В следующем году на вашей даче не будет ни одного крота.
Дёготь — жидкий продукт сухой перегонки (пиролиза) древесины (древесная смола).
Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?