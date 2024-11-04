Больше ни одной мыши и ни одного крота на участке! Берёзовый дёготь в помощь

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы до сих пор не использовали берёзовый дёготь на своём участке, то самое время задуматься об этом. Это натуральное средство, тёмная и маслянистая жидкость, полученная из берёзовой коры, обладает сильным резким запахом и целым рядом полезных свойств.

Фото: commons.wikimedia.org by Christian Fischer, CC BY-SA 4.0

1. Дёготь, опилки и вода

Чтобы избавиться от всех паразитов и вредителей на своих кустах осенью смочите обычные опилки в берёзовом дёгте и рассыпьте их под всеми кустами. Вы больше не увидите ни одного вредителя — они уйдут к соседям.

А мыши и вовсе не появятся на вашем участке, так как этот запах их пугает. Также можно развести немного дёгтя в воде и опрыскать осенью все кусты и деревья. Часть паразитов также отступит.

2. Обрезка деревьев

После обрезки деревьев осенью рекомендуется смазывать места срезов берёзовым дёгтем. Он эффективно обеззаразит ваши растения лучше, чем любые антисептики.

3. Осенняя борьба с кротами

Поздней осенью с помощью дёгтя можно эффективно прогонять кротов с вашего огорода. Закопайте по всему огороду пустые 1-1,5-литровые бутылки так, чтобы из почвы торчали горлышки. В бутылках заранее сделайте отверстия и залейте в них раствор дёгтя, как было описано выше. В следующем году на вашей даче не будет ни одного крота.

Уточнения

Дёготь — жидкий продукт сухой перегонки (пиролиза) древесины (древесная смола).

