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Больше ни одной мыши и ни одного крота на участке! Берёзовый дёготь в помощь

1:31
Садоводство

Если вы до сих пор не использовали берёзовый дёготь на своём участке, то самое время задуматься об этом. Это натуральное средство, тёмная и маслянистая жидкость, полученная из берёзовой коры, обладает сильным резким запахом и целым рядом полезных свойств.

Больше ни одной мыши и ни одного крота на участке! Берёзовый дёготь в помощь
Фото: commons.wikimedia.org by Christian Fischer, CC BY-SA 4.0

1. Дёготь, опилки и вода

Чтобы избавиться от всех паразитов и вредителей на своих кустах осенью смочите обычные опилки в берёзовом дёгте и рассыпьте их под всеми кустами. Вы больше не увидите ни одного вредителя — они уйдут к соседям.

А мыши и вовсе не появятся на вашем участке, так как этот запах их пугает. Также можно развести немного дёгтя в воде и опрыскать осенью все кусты и деревья. Часть паразитов также отступит.

2. Обрезка деревьев

После обрезки деревьев осенью рекомендуется смазывать места срезов берёзовым дёгтем. Он эффективно обеззаразит ваши растения лучше, чем любые антисептики.

3. Осенняя борьба с кротами

Поздней осенью с помощью дёгтя можно эффективно прогонять кротов с вашего огорода. Закопайте по всему огороду пустые 1-1,5-литровые бутылки так, чтобы из почвы торчали горлышки. В бутылках заранее сделайте отверстия и залейте в них раствор дёгтя, как было описано выше. В следующем году на вашей даче не будет ни одного крота.

Уточнения

Дёготь — жидкий продукт сухой перегонки (пиролиза) древесины (древесная смола). 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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