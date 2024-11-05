Снег выпал, а работы не пропали. Что ещё можно успеть на огороде

0:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Первый осенний снег — не повод для огорчения, а скорее, сигнал к завершению некоторых важных работ на даче.

Фото: PxHere is licensed under public domain

Что еще можно успеть сделать?

Снег — идеальное время для внесения удобрений. Влажная почва легко их впитает. Проведите необходимые работы по перекопке, подготовке грядок. Завершите сбор оставшегося урожая. Обрежьте гортензии и хризантемы.

У вас еще есть время посадить растения, которые лучше всего зимуют в земле (например, некоторые виды чеснока). При этом не спешите укрывать розы. Первый снег им не страшен. Укрытие лучше проводить при отрицательных температурах.

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года, между осенью и весной.

Основной признак этого времени года — устойчивая низкая температура (ниже 0 градусов по Цельсию) во многих районах Земли, на поверхность земли выпадает и ложится снег.

Смена времён года обусловлена наклоном оси вращения Земли к плоскости эклиптики.

