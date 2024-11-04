Плохие соседи для смородины. Берём на заметку

Хорошее соседство необходимо даже растениям, вот почему осенью при посадке смородины обратите внимание на растения, близость которых нежелательна для ягодных кустов.
1. Смородина другого цвета. У этих растений общие вредители и болезни, что может негативно сказаться на здоровье и качестве урожая.
2. Слива, ирга и береза. Эти культуры, известные как водохлебы, будут отнимать у смородины влагу, что также негативно отразится на её развитии и плодоношении.
3. Хвойные растения. Смородина и хвойники имеют множество общих заболеваний, таких как ржавчина, что может привести к серьёзным проблемам.
Сморо́дина — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые.
Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?