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Плохие соседи для смородины. Берём на заметку

0:46
Садоводство

Хорошее соседство необходимо даже растениям, вот почему осенью при посадке смородины обратите внимание на растения, близость которых нежелательна для ягодных кустов.

Плохие соседи для смородины. Берём на заметку
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, CC BY-SA 3.0

1. Смородина другого цвета. У этих растений общие вредители и болезни, что может негативно сказаться на здоровье и качестве урожая.

2. Слива, ирга и береза. Эти культуры, известные как водохлебы, будут отнимать у смородины влагу, что также негативно отразится на её развитии и плодоношении.

3. Хвойные растения. Смородина и хвойники имеют множество общих заболеваний, таких как ржавчина, что может привести к серьёзным проблемам.

Уточнения

Сморо́дина — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые.  

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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