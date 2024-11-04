Плохие соседи для смородины. Берём на заметку

0:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хорошее соседство необходимо даже растениям, вот почему осенью при посадке смородины обратите внимание на растения, близость которых нежелательна для ягодных кустов.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, CC BY-SA 3.0

1. Смородина другого цвета. У этих растений общие вредители и болезни, что может негативно сказаться на здоровье и качестве урожая.

2. Слива, ирга и береза. Эти культуры, известные как водохлебы, будут отнимать у смородины влагу, что также негативно отразится на её развитии и плодоношении.

3. Хвойные растения. Смородина и хвойники имеют множество общих заболеваний, таких как ржавчина, что может привести к серьёзным проблемам.

Уточнения

Сморо́дина — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые.

