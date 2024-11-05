Что посадить после клубники, чтобы урожай был богатым? Секреты севооборота

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы



Клубника — вкусная ягода, но после ее сбора почва требует восстановления. Правильный севооборот — ключ к здоровым растениям и богатому урожаю на следующий год.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Что посадить после клубники:

Зелень: Салат, укроп, петрушка, шпинат — идеальный вариант для восстановления почвы.

Корнеплоды: Морковь, свекла, редис — используют питательные вещества из разных слоев почвы, способствуя ее равномерному восстановлению.

Луковичные: Лук и чеснок — очищают почву от болезней, неприхотливы и дают хороший урожай.

Капустные: Капуста разных видов — улучшает структуру почвы.

Сидераты: Горчица, рожь, фацелия — обогащают почву органикой, подавляют сорняки, улучшают ее структуру.

Пряные травы: Базилик, тимьян, мята — неприхотливы, восстанавливают микрофлору, отпугивают вредителей.

Однолетние цветы: Бархатцы, календула, настурция — украшают участок, привлекают полезных насекомых, оздоравливают почву.

Картофель: Можно сажать через год после клубники, предварительно известковав кислые почвы.

Бобовые: Горох, фасоль, бобы — обогащают почву азотом, неприхотливы, дают обильный урожай.

Что не стоит сажать после клубники:

Паслёновые (томаты, перцы, баклажаны): Высока вероятность распространения заболеваний, поэтому лучше выдержать паузу в два года.

Правильно составленный севооборот — это залог богатого и вкусного урожая

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa). На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная. Эти три вида традиционно именуются клубникой.



