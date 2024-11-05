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Что посадить после клубники, чтобы урожай был богатым? Секреты севооборота

1:39
Садоводство » Советы


Клубника — вкусная ягода, но после ее сбора почва требует восстановления. Правильный севооборот — ключ к здоровым растениям и богатому урожаю на следующий год.

Что посадить после клубники, чтобы урожай был богатым? Секреты севооборота
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Что посадить после клубники:

Зелень: Салат, укроп, петрушка, шпинат — идеальный вариант для восстановления почвы.
Корнеплоды: Морковь, свекла, редис — используют питательные вещества из разных слоев почвы, способствуя ее равномерному восстановлению.
Луковичные: Лук и чеснок — очищают почву от болезней, неприхотливы и дают хороший урожай.
Капустные: Капуста разных видов — улучшает структуру почвы.
Сидераты: Горчица, рожь, фацелия — обогащают почву органикой, подавляют сорняки, улучшают ее структуру.
Пряные травы: Базилик, тимьян, мята — неприхотливы, восстанавливают микрофлору, отпугивают вредителей.
Однолетние цветы: Бархатцы, календула, настурция — украшают участок, привлекают полезных насекомых, оздоравливают почву.
Картофель: Можно сажать через год после клубники, предварительно известковав кислые почвы.
Бобовые: Горох, фасоль, бобы — обогащают почву азотом, неприхотливы, дают обильный урожай.

Что не стоит сажать после клубники:

Паслёновые (томаты, перцы, баклажаны): Высока вероятность распространения заболеваний, поэтому лучше выдержать паузу в два года.

Правильно составленный севооборот — это залог богатого и вкусного урожая

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa). На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная. Эти три вида традиционно именуются клубникой.
 

Автор Лидия Сигарева
Лидия Сигарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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