Как картофельные очистки улучшат плодоношение смородины

Картофельные очистки настоящий клад для вашего сада, а особенно для черной смородины. В них содержатся калий, фосфор, кальций и другие микроэлементы, необходимые для роста и плодоношения кустов. Крахмал в очистках — пища для полезных бактерий, которые улучшают структуру почвы.

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Как использовать очистки?

Внесите очистки в почву на глубину 15-20 см, на расстоянии не менее 30 см от ствола куста. Идеальное время для внесения- осень, весной также можно, но нужно заглублять очистки. А вот летом использовать очистки не рекомендуется, так как разложение может привлечь вредителей. В итоге вы сможете получить пышные кусты, более крупные ягоды и улучшение вкуса ягод.

Не выбрасывайте картофельные очистки. Используйте их для того, чтобы ваша смородина радовала вас обильным и вкусным урожаем.

Уточнения

Сморо́дина чёрная (лат. Ríbes nígrum) — листопадный кустарник, вид рода Смородина (Ribes) монотипного семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae). Произрастает в районах с умеренным климатом Центральной и Северной Европы и Северной Азии, где предпочитает влажные плодородные почвы. Популярная плодово-ягодная культура, иногда выращивается в качестве декоративного садового растения. Широко культивируется как в промышленных, так и индивидуальных хозяйствах.



