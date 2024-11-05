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Как картофельные очистки улучшат плодоношение смородины

Садоводство

Картофельные очистки настоящий клад для вашего сада, а особенно для черной смородины. В них содержатся калий, фосфор, кальций и другие микроэлементы, необходимые для роста и плодоношения кустов. Крахмал в очистках — пища для полезных бактерий, которые улучшают структуру почвы.

Как картофельные очистки улучшат плодоношение смородины
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, CC BY-SA 3.0

Как использовать очистки?

Внесите очистки в почву на глубину 15-20 см, на расстоянии не менее 30 см от ствола куста. Идеальное время для внесения- осень, весной также можно, но нужно заглублять очистки. А вот летом использовать очистки не рекомендуется, так как разложение может привлечь вредителей. В итоге вы сможете получить пышные кусты, более крупные ягоды и улучшение вкуса ягод.
Не выбрасывайте картофельные очистки. Используйте их для того, чтобы ваша смородина радовала вас обильным и вкусным урожаем.

Уточнения

Сморо́дина чёрная (лат. Ríbes nígrum) — листопадный кустарник, вид рода Смородина (Ribes) монотипного семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae). Произрастает в районах с умеренным климатом Центральной и Северной Европы и Северной Азии, где предпочитает влажные плодородные почвы. Популярная плодово-ягодная культура, иногда выращивается в качестве декоративного садового растения. Широко культивируется как в промышленных, так и индивидуальных хозяйствах.
 

Автор Лидия Сигарева
Лидия Сигарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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