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Секреты использования ореховой скорлупы, о которых вы не знали

1:14
Садоводство » Советы

Ореховые скорлупки — не просто отходы, а кладезь полезных свойств для вашего огорода. Их давно используют в различных целях, и сегодня мы откроем вам некоторые секреты по применению скорлупы.

Секреты использования ореховой скорлупы, о которых вы не знали
Фото: unsplash.com by Mira Bozhko, PDM

Защита от вредителей:

Измельченные скорлупки — барьер для улиток и слизней. Просто рассыпьте их вокруг грядок с огурцами, капустой и другими овощами.
Зола от сжигания скорлупы — отличное удобрение, особенно для огурцов, перца и томатов.


Улучшение почвы:

Скорлупки отлично раскисляют почву. Создайте дренажный слой из измельченной скорлупы для плодовых деревьев — это улучшит воздухопроницаемость почвы.

Мульчирование:

Мульча из скорлупы орехов удерживает влагу, предотвращает рост сорняков и защищает почву от перегрева.

Для комнатных растений:

Скорлупки фисташек и фундука — идеальный дренаж для горшков.

Дополнительные преимущества:

Скорлупки можно использовать для создания декоративных элементов в саду. Или применять для изготовления компоста.

Ореховые скорлупки — это экологически чистый и эффективный помощник в саду.

Уточнения

Оре́х — плод некоторых растений (преимущественно деревьев или кустарников), как правило, со съедобным ядром и твёрдой скорлупой. Более точное определение и круг растений, плоды которых называются орехами, зависит от того, с какой точки зрения рассматривается вопрос.
 

Автор Лидия Сигарева
Лидия Сигарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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