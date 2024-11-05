Секреты использования ореховой скорлупы, о которых вы не знали

Ореховые скорлупки — не просто отходы, а кладезь полезных свойств для вашего огорода. Их давно используют в различных целях, и сегодня мы откроем вам некоторые секреты по применению скорлупы.
Защита от вредителей:
Измельченные скорлупки — барьер для улиток и слизней. Просто рассыпьте их вокруг грядок с огурцами, капустой и другими овощами.
Зола от сжигания скорлупы — отличное удобрение, особенно для огурцов, перца и томатов.
Улучшение почвы:
Скорлупки отлично раскисляют почву. Создайте дренажный слой из измельченной скорлупы для плодовых деревьев — это улучшит воздухопроницаемость почвы.
Мульчирование:
Мульча из скорлупы орехов удерживает влагу, предотвращает рост сорняков и защищает почву от перегрева.
Для комнатных растений:
Скорлупки фисташек и фундука — идеальный дренаж для горшков.
Дополнительные преимущества:
Скорлупки можно использовать для создания декоративных элементов в саду. Или применять для изготовления компоста.
Ореховые скорлупки — это экологически чистый и эффективный помощник в саду.
Оре́х — плод некоторых растений (преимущественно деревьев или кустарников), как правило, со съедобным ядром и твёрдой скорлупой. Более точное определение и круг растений, плоды которых называются орехами, зависит от того, с какой точки зрения рассматривается вопрос.
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