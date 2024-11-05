Секреты использования ореховой скорлупы, о которых вы не знали

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Ореховые скорлупки — не просто отходы, а кладезь полезных свойств для вашего огорода. Их давно используют в различных целях, и сегодня мы откроем вам некоторые секреты по применению скорлупы.

Фото: unsplash.com by Mira Bozhko, PDM

Защита от вредителей:

Измельченные скорлупки — барьер для улиток и слизней. Просто рассыпьте их вокруг грядок с огурцами, капустой и другими овощами.

Зола от сжигания скорлупы — отличное удобрение, особенно для огурцов, перца и томатов.



Улучшение почвы:

Скорлупки отлично раскисляют почву. Создайте дренажный слой из измельченной скорлупы для плодовых деревьев — это улучшит воздухопроницаемость почвы.

Мульчирование:

Мульча из скорлупы орехов удерживает влагу, предотвращает рост сорняков и защищает почву от перегрева.

Для комнатных растений:

Скорлупки фисташек и фундука — идеальный дренаж для горшков.

Дополнительные преимущества:

Скорлупки можно использовать для создания декоративных элементов в саду. Или применять для изготовления компоста.

Ореховые скорлупки — это экологически чистый и эффективный помощник в саду.

Уточнения

Оре́х — плод некоторых растений (преимущественно деревьев или кустарников), как правило, со съедобным ядром и твёрдой скорлупой. Более точное определение и круг растений, плоды которых называются орехами, зависит от того, с какой точки зрения рассматривается вопрос.



