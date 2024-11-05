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Как вырастить сладкий картофель: советы огородникам

1:14
Садоводство

Как вырастить сладкий картофель

Сладкий картофель — это крахмалистый корнеплод со сладким вкусом. Молодые листья также съедобны. Овощ хорошо растет в засушливом климате.

Как вырастить сладкий картофель: советы огородникам
Фото: creativecommons.org is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Используйте семенной материал и емкость для выращивания. Добавьте слой песка и почвенную смесь. Держите растения накрытыми полиэтиленом до тех пор, пока они не прорастут.

Также важно использовать люминесцентные лампы для выращивания сладкого картофеля — 14 часов в сутки.

Как вырастить батат в открытом грунте

Когда у рассады сформируется корневая система, высадите ее в сад, когда уже не будут ночные заморозки. Низкая температура почвы может повредить корни.

Поддерживайте почву во влажном состоянии. Растения должны получать регулярный полив. Во время жаркой погоды и засухи объем полива следует увеличить. Однако чрезмерная влажность почвы может стать причиной загнивания корней.

Чтобы корнеплод нормально развивался на огороде, важно постоянно избавляться от сорняков в окрестностях. Также для этой цели можно использовать мульчу.

Уточнения

Бата́т (лат. Ipomoea batatas) — вид клубнеплодных растений рода Ипомея семейства Вьюнковые; известен также под названиями «кумара» и «сладкий картофель».

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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