Как вырастить сладкий картофель: советы огородникам

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как вырастить сладкий картофель

Сладкий картофель — это крахмалистый корнеплод со сладким вкусом. Молодые листья также съедобны. Овощ хорошо растет в засушливом климате.

Фото: creativecommons.org is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Используйте семенной материал и емкость для выращивания. Добавьте слой песка и почвенную смесь. Держите растения накрытыми полиэтиленом до тех пор, пока они не прорастут.

Также важно использовать люминесцентные лампы для выращивания сладкого картофеля — 14 часов в сутки.

Как вырастить батат в открытом грунте

Когда у рассады сформируется корневая система, высадите ее в сад, когда уже не будут ночные заморозки. Низкая температура почвы может повредить корни.

Поддерживайте почву во влажном состоянии. Растения должны получать регулярный полив. Во время жаркой погоды и засухи объем полива следует увеличить. Однако чрезмерная влажность почвы может стать причиной загнивания корней.

Чтобы корнеплод нормально развивался на огороде, важно постоянно избавляться от сорняков в окрестностях. Также для этой цели можно использовать мульчу.

Уточнения

Бата́т (лат. Ipomoea batatas) — вид клубнеплодных растений рода Ипомея семейства Вьюнковые; известен также под названиями «кумара» и «сладкий картофель».

