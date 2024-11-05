Как вырастить сладкий картофель: советы огородникам

Сладкий картофель — это крахмалистый корнеплод со сладким вкусом. Молодые листья также съедобны. Овощ хорошо растет в засушливом климате.
Используйте семенной материал и емкость для выращивания. Добавьте слой песка и почвенную смесь. Держите растения накрытыми полиэтиленом до тех пор, пока они не прорастут.
Также важно использовать люминесцентные лампы для выращивания сладкого картофеля — 14 часов в сутки.
Когда у рассады сформируется корневая система, высадите ее в сад, когда уже не будут ночные заморозки. Низкая температура почвы может повредить корни.
Поддерживайте почву во влажном состоянии. Растения должны получать регулярный полив. Во время жаркой погоды и засухи объем полива следует увеличить. Однако чрезмерная влажность почвы может стать причиной загнивания корней.
Чтобы корнеплод нормально развивался на огороде, важно постоянно избавляться от сорняков в окрестностях. Также для этой цели можно использовать мульчу.
Бата́т (лат. Ipomoea batatas) — вид клубнеплодных растений рода Ипомея семейства Вьюнковые; известен также под названиями «кумара» и «сладкий картофель».
Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.