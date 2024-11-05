Секреты подзимнего посева свеклы

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Когда на огороде земля покроется тонким слоем снега, стоит посеять свеклу на зиму. В качестве ориентира можно использовать и вишневые деревья, если листья с них уже осыпались, то наступило благоприятное время для посева

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Для начала выберите место для грядок. Лучше всего подойдет площадь, где ранее высаживали клевер, бобовые, тыквенные и лук. А вот землю после моркови, шпината и капусты лучше не использовать. Перед посевом нужно подкормить почву доломитовой мукой или золой.

Сделайте высокие грядки, чтобы бортики были высотой сантиметра 3. Если сделаете так, снег не повредит семена. Температура в день посева должна быть ниже 0 градусов. Сажайте семена на расстоянии 20 см. После посева, грядки нужно накрыть слоем мульчи.

Смешайте в равных пропорциях перепревший компост, землю и песок. Сверху на этот слой выложите сухой торф и ветви елки. А уже последним слоем станет снег. Зимний посев — это простой способ получить ранний урожай свеклы, а также снизить риск заболевания корнеплодов.

Уточнения

Са́харная свёкла (свеклови́ца), Свекловица сахарная — группа разновидностей обыкновенной корнеплодной свёклы (лат. Beta vulgaris); техническая культура, в корнях которой содержится много сахарозы.

