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Как поливать брокколи: полезные советы от профессионалов

1:19
Садоводство

Какая почва нужна брокколи

Для нормального развития брокколи выбирайте плодородные и хорошо дренированные почвы, которые содержат много питательных веществ.

Как поливать брокколи: полезные советы от профессионалов
Фото: creativecommons.org by Eddau, CC BY-SA 3.0

Перед тем как сажать овощ, нужно проверить почву на своем огороде. Если питательных веществ не хватает, используйте специальные удобрения для брокколи. Для подкормки овоща хорошо добавить компост или перепревший навоз.

Как правильно поливать брокколи

Полив является важной частью нормального развития овощей и фруктов. Поливать брокколи следует нечасто, но щедро.

Вы также можете использовать капельный полив для экономии воды. Чтобы сохранить влагу даже в засуху, используйте метод мульчирования. Мульча поможет почве поддерживать оптимальную влажность, что предотвратит пересыхание растения и недостаток питательных веществ.

Избегайте слишком влажной почвы, так как это может повредить корневую систему растения. Мульчирование почвы также помогает избавиться от сорняков и обеспечивает более раннее созревание капусты. Для органической мульчи подойдет скошенная трава, солома или опилки. Для защиты рассады от морозов используйте тканевые или пластиковые чехлы.

 

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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