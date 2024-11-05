Как лишайники и мох вредят деревьям

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Почему очистка деревьев от лишайника и мха — обязательное дело садовода?

Фото: commons.wikimedia.org by Egor.photo.nsk, CC BY 4.0

Лишайник и мох на деревьях — это не просто элемент декора, а скрытая угроза для здоровья вашего сада. Хотя на первый взгляд они кажутся безобидными, мхи и лишайники — это настоящие "укрытия" для вредителей, нарушающие дыхание деревьев и создающие условия для развития грибковых заболеваний.

Зачем очищать деревья от мха и лишайника?

Мох и лишайник создают идеальные условия для размножения насекомых-вредителей. А также препятствуют нормальному дыханию тканей дерева. Повышенная влажность под мхом и лишайником способствует появлению грибковых заболеваний. Обработку от мхов и лишайников лучше проводить весной-до распускания почек или осенью-в ноябре, когда деревья сбросили листья. Для этого выберите пасмурный день: мох и лишайник, насыщенные влагой, легче снимаются с коры.

Очистка от мха и лишайника — это важная процедура, которая поможет вашим деревьям быть сильными и здоровыми.

Уточнения

Лиша́йники (лат. Lichenes) — симбиотические ассоциации грибов (микобионт) и фотобионтов — микроскопических зелёных водорослей (фикобионт) и/или цианобактерий (цианобионт); микобионт образует слоевище (таллом), внутри которого располагаются клетки фотобионта. Помимо двух основных участников, в составе большинства лишайников присутствует второй вид гриба, дрожжеподобные базидиомицеты. Группа насчитывает более 26 000 видов.

