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Как использовать торфяной мох в саду: 7 практических идей

2:01
Садоводство

Лес — настоящая сокровищница, и одним из его даров, полезных для садоводов, является торфяной мох сфагнум. Этот природный материал может стать незаменимым помощником при садовых работах.

Как использовать торфяной мох в саду: 7 практических идей
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, PDM

Сбор мха

Лучше всего собирать сфагнум в сухой осенний день, когда он содержит меньше влаги и легче по весу. Если мох слишком влажный, его можно отжать прямо на месте сбора. Принеся мох домой, залейте его горячей водой, чтобы уничтожить насекомых, после чего тщательно просушите.

Хранение

Сфагнум можно хранить в герметично закрытых пакетах, помещённых в холодильник или морозильник. Такой метод сохранит его свежесть и полезные свойства надолго.

Применение торфяного мха

  • Мульчирование: сфагнум прекрасно удерживает влагу и предотвращает пересыхание почвы, что делает его отличным мульчирующим материалом для любых растений.
  • Посадка культур с кислой почвой: мох добавляют в посадочные ямы для растений, предпочитающих кислую среду, таких как гортензии и азалии. Это позволяет сделать почву более лёгкой и рыхлой, сохраняя высокую влажность.
  • Субстрат для укоренения: сфагнум идеально подходит для укоренения черенков или листьев, предотвращая их загнивание.
  • Дренаж для комнатных растений: живой или высушенный мох можно добавлять в горшки с домашними растениями, где он служит естественным дренажем.
  • Хранение корнеплодов и корневищ: в сфагнуме можно хранить корнеплоды и корневища растений, таких как георгины.
  • Противогрибковая защита: водный раствор сфагнума используют для опрыскивания культур, защищая их от болезней и вредителей.
  • Пророщение семян: мох может быть полезен и для проращивания семян различных растений, создавая благоприятные условия для их роста.

Уточнения

Моховидные или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta), — отдел высших растений, насчитывающий около 13 тысяч видов, объединённых в более чем 900 родов и около 100 семейств (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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