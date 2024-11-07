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Как правильно подготовить хвойные растения к зиме: 5 важных шагов

2:13
Садоводство

Среди садоводов бытует мнение, что хвойные растения легко переносят зиму без подготовки благодаря своей природной устойчивости. Но это не совсем верно: весной, с первыми теплыми лучами солнца, хвойные растения подвержены ожогам и другим зимним рискам. Поэтому осенняя подготовка имеет большое значение для их защиты.

Как правильно подготовить хвойные растения к зиме: 5 важных шагов
Фото: flickr.com by Joshua Mayer, CC BY-SA 2.0

Внесение удобрений

Осенью хвойные растения нуждаются в подкормке фосфорно-калийными удобрениями, которые способствуют укреплению корневой системы и одревеснению побегов. Азот в это время противопоказан, так как он стимулирует рост новых побегов, которые не успеют окрепнуть до морозов.

Обработка от болезней

Для профилактики грибковых и бактериальных болезней хвойные растения обрабатывают медьсодержащими препаратами в октябре, в тёплую и безветренную погоду. Однако стоит избегать медного купороса, который может повредить хвою.

Влагозарядный полив

К концу осени растения необходимо обильно полить: взрослым деревьям требуется до 75 литров воды, молодым — 30-35 литров. Это обеспечивает хвойным запас влаги, необходимый зимой, когда корни не могут добыть воду из промерзшей земли. Достаточное увлажнение снижает риск ожогов хвои.

Защита от солнечных ожогов

Все хвойные деревья страдают от избытка солнца, особенно в зимний период, поэтому их нужно укрывать мешковиной, которая пропускает воздух и частично блокирует солнечный свет. Альтернативой служат специальные препараты, такие как Пуршейд и Пуршат-О, которые снижают восприимчивость хвои к солнечным лучам. Обработку проводят дважды: в начале и в конце осени.

Связывание кроны

Связывание ветвей полезно для хвойных, особенно в условиях сильного ветра и при снежных нагрузках. При этом важно не стягивать ветви слишком плотно, чтобы избежать повреждений. Зимой необходимо регулярно стряхивать снег, чтобы защитить ветви от повреждений.

Уточнения

Хво́йные (лат. Pinóphyta или Coníferae) — группа голосеменных, один из отделов царства растений. 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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