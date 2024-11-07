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Подкормка клубники осенью: как повысить урожайность на следующий год

2:27
Садоводство

Осенняя подготовка клубничных грядок — залог обильного урожая сладких ягод на следующий год. В это время важно правильно подкормить растения, чтобы они смогли накопить питательные вещества для зимовки и заложить основу будущего плодоношения.

Подкормка клубники осенью: как повысить урожайность на следующий год
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Значение осенней подкормки

Осенние удобрения позволяют клубнике накапливать питательные вещества в корнях и развивать почки для следующего урожая. Грамотная подкормка помогает растениям легче пережить холода и обеспечить плодоношение в следующем сезоне.

Органические удобрения

Компост — идеальный вариант для осенней подкормки, обогащающий почву питательными веществами и улучшая её структуру. Компост равномерно распределяют по грядке слоем 2–3 см, оставляя сердцевины растений открытыми. Перегной также подходит для клубники: его вносят из расчёта 4–5 кг на квадратный метр, он помогает развиваться полезным микроорганизмам. Навоз богат азотом, но его важно разбавить в соотношении 1:10, чтобы не повредить корни.

Минеральные удобрения

Осенью клубнике особенно полезны фосфорные и калийные удобрения, укрепляющие корневую систему и повышающие устойчивость к морозам. Суперфосфат и сульфат калия вносят по 20–30 г на квадратный метр. Комплексные минеральные удобрения также подходят, важно лишь соблюдать рекомендации производителя. Зола, богатая калием и микроэлементами, также эффективна — её распределяют по грядке в количестве 100–150 г на квадратный метр.

Время и способы внесения

Подкормку проводят после сбора урожая до наступления заморозков, обычно в сентябре или начале октября. Сухие удобрения рассыпают по грядке, избегая попадания на листья, а затем мульчируют слой соломы или листьев. Жидкие подкормки разводят в воде и поливают под корень (1–2 литра на куст).

Уход за разными сортами

Ремонтантные сорта нуждаются в усиленной дозе калийных удобрений, так как плодоносят дольше. Молодым кустам первого года достаточно легкого мульчирования компостом, а старые посадки требуют комплексной подкормки для поддержания урожая.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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