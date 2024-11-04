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Зимняя спячка петунии. Как сохранить растение до весны

0:52
Садоводство » Цветы

Осень уже наступила, но любимая петуния продолжает радовать яркими цветами. Как сохранить красоту любимого растения до весны?

Зимняя спячка петунии. Как сохранить растение до весны
Фото: commons.wikimedia.org by Cephas, CC BY-SA 4.0

Осенью, даже поздней, выкопайте петунию и пересадите ее в горшок. Обрежьте длинные плети, сформировав компактный кустик высотой 10-15 см. Поставьте горшки с петунией в светлое помещение с температурой 13-15 градусов. Добавьте освещение, если света недостаточно. Следите, чтобы почва не пересыхала, но и не была слишком влажной. В феврале-марте можно размножить петунию черенками, высадив их в отдельные горшки.

С наступлением тепла пересадите укоренившиеся черенки в грунт, и ваша любимая петуния снова порадует вас ярким цветением

Уточнения

Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun — табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.
 

Автор Лидия Сигарева
Лидия Сигарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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