Зимняя спячка петунии. Как сохранить растение до весны

Осень уже наступила, но любимая петуния продолжает радовать яркими цветами. Как сохранить красоту любимого растения до весны?
Осенью, даже поздней, выкопайте петунию и пересадите ее в горшок. Обрежьте длинные плети, сформировав компактный кустик высотой 10-15 см. Поставьте горшки с петунией в светлое помещение с температурой 13-15 градусов. Добавьте освещение, если света недостаточно. Следите, чтобы почва не пересыхала, но и не была слишком влажной. В феврале-марте можно размножить петунию черенками, высадив их в отдельные горшки.
С наступлением тепла пересадите укоренившиеся черенки в грунт, и ваша любимая петуния снова порадует вас ярким цветением
Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun — табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.
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