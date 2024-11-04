Как вырастить клюкву на участке: простые советы

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Клюква — многолетнее растение, которое радует вкусными и полезными ягодами. При желании её можно успешно выращивать и на собственном участке.

Фото: PxHere is licensed under public domain

Клюква не требует особых условий для роста, но важно учитывать несколько основных моментов: участок должен быть хорошо освещён, а уровень кислотности почвы (рН) в прикорневой зоне должен находиться в пределах от 3,5 до 5.

Садоводы, которые много лет успешно собирают урожай клюквы, рекомендуют сажать её на приподнятые грядки. Перед посадкой почву следует тщательно взрыхлить с помощью плоскореза, затем подготовить лунки, заполнив их рыхлым низинным торфом и минеральным удобрением, подходящим для кислотолюбивых культур (например, для гортензий и голубики).

Если вы используете саженцы с закрытой корневой системой, перед извлечением их из контейнера аккуратно обомните его стенки, чтобы не повредить всасывающие корни. После извлечения корни следует аккуратно расправить и поместить растение в лунку так, чтобы оно находилось на одном уровне с поверхностью почвы.

Важно соблюдать расстояние: от края грядки до растения должно быть около 30-35 см. После посадки грунт необходимо слегка уплотнить и обильно полить водой. Вечером рекомендуется опрыскать саженцы раствором адаптогена для укрепления их иммунитета.

Мульчирование — важная процедура, которая поможет защитить корневую зону от вымерзания, патогенов и вредителей. В качестве мульчи можно использовать древесные остатки хвойных деревьев, которые содержат полезную природную микоризу.

Осенью полезно дополнительно утеплить почву под клюквой, используя мох сфагнум.

Уточнения

Клю́ква (лат. Oxycóccus) — подрод (группа) цветковых растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном полушарии.

