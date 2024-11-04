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Создайте идеальный сад: лучшие соседи для ваших плодовых деревьев

3:19
Садоводство

Совместимость плодовых деревьев — важный элемент планирования сада, от которого напрямую зависят и урожайность, и здоровье растений. Неправильный подбор соседей может замедлить их рост, повысить риск распространения заболеваний и помешать полноценному развитию.

Создайте идеальный сад: лучшие соседи для ваших плодовых деревьев
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Чтобы наслаждаться стабильными урожаями и здоровым садом, важно изучить, какие плодовые деревья уживаются друг с другом. Ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, работающая в сетевом издании "БелНовости", рассказала, как правильно выбрать соседей для деревьев.

Какие деревья можно сажать рядом

Основное правило успешного соседства плодовых деревьев — схожие требования к почве и климату. Например, яблони прекрасно сочетаются с грушами, сливами и вишнями, так как их корни не конфликтуют, а потребности в питательных веществах совпадают, что обеспечивает стабильные урожаи.

Яблоня может хорошо соседствовать и с рябиной — их корневые системы не мешают развитию друг друга. Сливы удачно растут рядом с вишней и абрикосами. Однако абрикос стоит высаживать отдельно, поскольку его мощные корни способны подавлять соседние деревья, отбирая у них питание.

Опыление и урожайность

Перекрёстное опыление — ещё один важный аспект. Многие деревья дают более богатые урожаи, если поблизости растут сорта-опылители. Это особенно актуально для яблонь и груш: при добавлении дерева другого сорта урожайность увеличивается.

Вишни и сливы также выигрывают от соседства с опылителями. Хорошими парами считаются комбинации черешни и сливы, груши и яблони. Опыление не только повышает количество плодов, но и улучшает их качество за счёт полноценного формирования семян.

Конфликтные соседи

Некоторые деревья плохо уживаются друг с другом. Например, яблоня и грецкий орех — не лучшие соседи: орех выделяет вещества, которые тормозят рост яблони, что приводит к слабым урожаям. Черешня из-за своей мощной корневой системы тоже не любит близкое соседство. Ей лучше выделить отдельное пространство для полноценного роста и питания.

Персики и сливы не стоит сажать рядом с яблонями, так как у них разные потребности в воде и питательных веществах, что может замедлить рост и снизить урожайность.

Расстояние между деревьями

Даже при удачном подборе соседей важно помнить о достаточном расстоянии между деревьями. Корни растений при слишком близкой посадке начнут переплетаться, вызывая конкуренцию за воду и питательные вещества. Для деревьев одного вида рекомендуется соблюдать расстояние 3-5 метров, для деревьев разных видов — 5-7 метров.

Небольшие сорта карликовых и полукарликовых деревьев можно сажать плотнее, что экономит место и увеличивает плотность посадок.

Правильное сочетание деревьев и соблюдение расстояния между ними помогут создать сад, который не только радует глаз, но и стабильно плодоносит.

Уточнения

Опыле́ние - этап полового размножения семенных растений, процесс переноса пыльцы с пыльника на рыльце пестика (у покрытосеменных) или на семяпочку (у голосеменных).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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