Осенний "сон" для саженцев: как сохранить растения до весны

Осень — время сажать деревья и кустарники. Но что делать, если вы не успели высадить саженцы в открытый грунт? Существуют способы сохранить их до весны в здоровом состоянии.

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Способ 1: прикоп. Это временное хранилище для саженцев в открытом грунте. Сначала нужно подготовить саженцы. Для этого удалите листья и поврежденные корни. Погрузите саженец в воду на 10-12 часов. Затем выберите участок на огороде или в саду (лучше всего подойдет возвышенность, где не застаивается влага) и выкопайте ров глубиной около 30 см. Туда нужно будет уложить саженцы, присыпав корни землей, а почву сверху замульчировать. При этом важно помнить, что закладывать саженцы в прикоп нужно после наступления устойчивых холодов, чтобы они не укоренились до весны.

Способ 2: хранение в подвале. Если корневая система растений закрыта, просто поставьте их в прохладное место. Оптимальная температура хранения — от -1°C до +3°C. Если корни открыты, поместите саженцы в подходящую тару (ящик, коробку, мешок). Засыпьте корни песком, торфом или влажными опилками, а крону прикройте нетканым материалом. Не забывайте о грызунах! Разложите мышеловки, отраву или ветошь, пропитанную камфорой, для их отпугивания.

Способ 3: снегование. Выкопайте в сугробе яму глубиной не менее 30 см. Поместите саженцы в мешки, засыпьте их торфом или опилками и опустите на дно ямы. Засыпьте землей, укройте лапником или спанбондом, а сверху — слоем снега. Слегка утрамбуйте снег.

Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите безопасную зимовку саженцев и получите здоровые растения весной

Уточнения

Саженец — это молодое дерево, кустарник или лиана, выращенное из сеянца или черенка и используемое в дальнейшем для посадки на постоянное место.

