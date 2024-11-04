"Витаминный коктейль" для сада: чем подкормить деревья и кустарники перед зимой

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Чтобы ваш сад "проснулся" весной полным сил, важно правильно подкормить деревья и кустарники осенью.

Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures, CC BY 4.0

Основные правила осенней подкормки:

Используйте фосфорные и калийные удобрения, которые укрепляют растения и помогают им пережить зиму. Азотные удобрения лучше вносить весной. Учитывайте тип почвы и ее кислотность. Для закисленных почв используйте древесную золу или доломитовую муку. Для нейтральных и слабощелочных почв — суперфосфат, монофосфат калия, сульфат калия или фосфоритную муку. Можно использовать готовые комплексные удобрения, специально разработанные для осенней подкормки. Органические удобрения, такие как компост и перегной, тоже полезны, но их нужно вносить в правильных дозах.

Правильная осенняя подкормка — залог здоровья вашего сада и обильного урожая в следующем году.

Уточнения

Подкормка растений — внесение удобрений под сельскохозяйственные культуры в период их вегетации. В этом состоит её отличие от основного удобрения, которое вносится до начала вегетационного периода.



