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"Витаминный коктейль" для сада: чем подкормить деревья и кустарники перед зимой

0:58
Садоводство » Деревья и кустарники

Чтобы ваш сад "проснулся" весной полным сил, важно правильно подкормить деревья и кустарники осенью.

"Витаминный коктейль" для сада: чем подкормить деревья и кустарники перед зимой
Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures, CC BY 4.0

Основные правила осенней подкормки:

Используйте фосфорные и калийные удобрения, которые укрепляют растения и помогают им пережить зиму. Азотные удобрения лучше вносить весной. Учитывайте тип почвы и ее кислотность. Для закисленных почв используйте древесную золу или доломитовую муку. Для нейтральных и слабощелочных почв — суперфосфат, монофосфат калия, сульфат калия или фосфоритную муку. Можно использовать готовые комплексные удобрения, специально разработанные для осенней подкормки. Органические удобрения, такие как компост и перегной, тоже полезны, но их нужно вносить в правильных дозах.

Правильная осенняя подкормка — залог здоровья вашего сада и обильного урожая в следующем году.

Уточнения

Подкормка растений — внесение удобрений под сельскохозяйственные культуры в период их вегетации. В этом состоит её отличие от основного удобрения, которое вносится до начала вегетационного периода.
 

Автор Лидия Сигарева
Лидия Сигарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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