"Витаминный коктейль" для сада: чем подкормить деревья и кустарники перед зимой

Чтобы ваш сад "проснулся" весной полным сил, важно правильно подкормить деревья и кустарники осенью.
Основные правила осенней подкормки:
Используйте фосфорные и калийные удобрения, которые укрепляют растения и помогают им пережить зиму. Азотные удобрения лучше вносить весной. Учитывайте тип почвы и ее кислотность. Для закисленных почв используйте древесную золу или доломитовую муку. Для нейтральных и слабощелочных почв — суперфосфат, монофосфат калия, сульфат калия или фосфоритную муку. Можно использовать готовые комплексные удобрения, специально разработанные для осенней подкормки. Органические удобрения, такие как компост и перегной, тоже полезны, но их нужно вносить в правильных дозах.
Правильная осенняя подкормка — залог здоровья вашего сада и обильного урожая в следующем году.
Подкормка растений — внесение удобрений под сельскохозяйственные культуры в период их вегетации. В этом состоит её отличие от основного удобрения, которое вносится до начала вегетационного периода.
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