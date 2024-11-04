Как выбрать идеальные луковицы лилий для сада

Лилии — изысканные цветы, которые обожают многие садоводы за их красоту и восхитительный аромат. Если для вас период их цветения — это настоящее волшебство, вам будет полезна информация.
Эксперт советует внимательно смотреть на цифры, указанные после названия лилий. Эти числа показывают количество луковиц в упаковке, а также обозначают калибр — размер луковицы, например, 12/14, 14/16, 16/18 и даже 18/20.
Чем больше цифры, тем крупнее луковица. Луковицы калибра 14/16 зацветают уже в первый год, радуя садоводов несколькими крупными и ароматными цветами. Луковицы калибров 16/18 и 18/20 подходят для выгонки и позволяют вырастить высокие лилии-деревья с обилием цветов.
Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae). Многолетние травы, снабжённые луковицами, состоящими из мясистых низовых листьев, расположенных черепитчато, белого, розоватого или желтоватого цвета.
Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?