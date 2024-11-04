Как выбрать идеальные луковицы лилий для сада

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лилии — изысканные цветы, которые обожают многие садоводы за их красоту и восхитительный аромат. Если для вас период их цветения — это настоящее волшебство, вам будет полезна информация.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), CC BY-SA 3.0

На что обращать внимание при выборе луковиц

Эксперт советует внимательно смотреть на цифры, указанные после названия лилий. Эти числа показывают количество луковиц в упаковке, а также обозначают калибр — размер луковицы, например, 12/14, 14/16, 16/18 и даже 18/20.

Что означают эти размеры

Чем больше цифры, тем крупнее луковица. Луковицы калибра 14/16 зацветают уже в первый год, радуя садоводов несколькими крупными и ароматными цветами. Луковицы калибров 16/18 и 18/20 подходят для выгонки и позволяют вырастить высокие лилии-деревья с обилием цветов.

Уточнения

Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae). Многолетние травы, снабжённые луковицами, состоящими из мясистых низовых листьев, расположенных черепитчато, белого, розоватого или желтоватого цвета.

