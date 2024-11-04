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Здоровье растений: как микроорганизмы влияют на урожай

1:10
Садоводство

Иван Русских, опытный биолог и огородник, утверждает, что растения могут успешно расти без почвы и органических удобрений, используя гидропонику и другие альтернативные методы. Несмотря на это, почва и органические вещества играют важную роль в создании здоровой экосистемы для растений. Плодородная почва, в которой обитают микроорганизмы, способствует высокой урожайности и защищает растения от болезней.

Здоровье растений: как микроорганизмы влияют на урожай
Фото: commons.wikimedia.org by Oledd, CC BY-SA 3.0

Даже если некоторые огородники утверждают, что обходятся без удобрений, они на самом деле пользуются накопленным плодородием своего участка. Русских подчеркивает, что при недостатке микроорганизмов в почве необходимо вносить органику — компост, остатки растений и отходы животноводства — для улучшения плодородия. Эффективное взаимодействие органических веществ и микроорганизмов создает основу для получения безопасных и богатых урожаев.

Это особенно важно для песчаных и глинистых почв, где недостаёт необходимых микроорганизмов. Таким образом, уход за почвой — ключ к успешному земледелию.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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