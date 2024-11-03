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Как подготовить дачу к зимней спячке

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Садоводство » Советы

С приходом зимы важно заботиться о защите дачного дома и сада от неблагоприятных погодных условий.

Как подготовить дачу к зимней спячке
Фото: flickr.com by David Goehring, CC BY 2.0

Вот несколько важных шагов для подготовки к зимнему сезону. Проверьте крышу и водостоки на наличие трещин и повреждений. Удалите листья из водосточных систем, чтобы предотвратить замерзание воды. Закройте окна и двери ставнями или пленкой для теплоизоляции. В саду удалите сухие ветви и лишние побеги у деревьев и кустарников. Замульчируйте почву перегноем или соломой для сохранения тепла. Осушите емкости для воды и отключите летний водопровод, чтобы предотвратить разрыв труб от замерзания.

Следуя этим простым рекомендациям, вы убережете свой дом и сад от зимних неприятностей и сможете спокойно пережить холодное время года.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. Помимо технического обслуживания и аспектов гигиены, она также включает в себя контроль безопасности и порядка, а также улучшения с эстетической точки зрения.

Автор Лидия Сигарева
Лидия Сигарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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