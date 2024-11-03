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Секреты правильного полива деревьев в ноябре

Садоводство » Плодовые

Ноябрь — время подготовить сад к зиме. И один из важных шагов — правильный полив деревьев. Влага поможет плодовым и ягодным культурам пережить холода, укрепит корневую систему и защитит от вредителей.

Секреты правильного полива деревьев в ноябре
Фото: commons.wikimedia.org by Camphora is licensed under GNU Free Documentation License

Как определить, нуждается ли дерево в поливе? Выкопайте небольшую ямку глубиной 30-50 см и слепите из земли ком. Если он рассыпается, почва сухая и нуждается в поливе.

Молодому дереву требуется около 50 литров воды, взрослому — 150-200 литров. Влага должна проникнуть в почву на глубину 70-80 см. После полива вносите фосфорно-калийные удобрения. Замульчируйте почву навозом или компостом слоем не менее 6 см. Правильный осенний полив — это залог здоровья вашего сада

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
Общее число деревьев на планете Земля в 2015 году было оценено в 3 триллиона. На территории России из них — 640 млрд деревьев (первое место в мире). На территориях Канады и Бразилии — по 300 млрд. Ежегодно число деревьев на планете уменьшается примерно на 15 млрд, это происходит как в результате вырубки лесов, так и изменения климата.

Автор Лидия Сигарева
Лидия Сигарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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