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Как правильно поливать перец чили: полезные советы

1:31
Садоводство

Что нужно для выращивания перца чили

Чтобы получить отличный урожай перца чили, выбирайте хорошо освещенное место в саду.

Как правильно поливать перец чили: полезные советы
Фото: commons.wikimedia.org by David J. Stang, CC BY-SA 4.0

Кроме того, нужно удалять лишние побеги на овощных кустах. Это необходимо, так как они будут отнимать силы у растения и загущать кусты. Аккуратно обломайте все побеги, которые появятся ниже первой ветки.
 
Также важно параллельно прореживать крону растения. Это нужно для того, чтобы перец чили хорошо проветривался и получал солнечный свет.

Как правильно поливать перец чили

Для полива рассады используйте емкости, наполненные водой. Это поможет вам увидеть состояние корневой системы растения. Для нормального уровня влажности почвы необходим достаточный дренаж. Убедитесь, что ваша почва хорошо дренирована и питательна.

Избегайте выращивания перца на участках сада, подверженных переувлажнению. Застой воды повредит корни и может привести к гибели растения.
 
Для полива используйте лейку или шланг, воду комнатной температуры. Дождевая вода лучше подходит для полива, так как она менее жесткая, чем водопроводная.

Полив перца чили должен быть регулярным и щедрым. Перед тем как поливать растение, убедитесь, что почва не слишком влажная. Во время засухи садоводы рекомендуют увеличить объем и частоту полива.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (перец чили) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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