Как подготовить смородину к зиме для обильного урожая

3:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Поздняя осень — лучшее время для подкормки смородины, чтобы подготовить её к зиме и создать основу для будущего урожая. Опытные садоводы знают, что правильная ноябрьская подкормка способствует здоровью и продуктивности кустов.

Фото: commons.wikimedia.org by GaardenierMortsel, CC BY-SA 3.0

Важность осенней подкормки

В осенний период смородина готовится к зимнему покою, накапливая питательные вещества в корнях и ветвях. Удобрения, внесенные в это время, помогают укрепить иммунитет растений, повысить их морозостойкость и подготовить к активному весеннему росту. Питательные элементы способствуют формированию крепких почек, из которых появятся сочные ягоды.

Органические удобрения

Компост — одно из лучших средств для осенней подкормки. Он насыщает почву гумусом, улучшая её структуру и обеспечивая растения необходимыми питательными веществами. Компост закладывают в неглубокие борозды вокруг куста и заделывают в почву.

Перепревший навоз — источник азота, фосфора и калия. Его распределяют вокруг куста в количестве 4-5 кг на взрослое растение, избегая использования свежего навоза, чтобы не обжечь корни.

Торф полезен для улучшения структуры почвы, особенно глинистой. Его вносят в приствольные круги слоем 2-3 см и заделывают в землю.

Минеральные удобрения

Фосфорные удобрения, такие как суперфосфат, способствуют развитию корней и повышают зимостойкость. Суперфосфат вносят из расчета 30-40 г на квадратный метр приствольного круга.

Калийные удобрения помогают кустам подготовиться к зиме, повышая их устойчивость к холоду и болезням. Сульфат калия или калимагнезия используют в дозировке 20-25 г на квадратный метр.

Комплексные минеральные удобрения с балансом макро- и микроэлементов обеспечивают растения всеми необходимыми веществами.

Особенности внесения удобрений

Осенняя подкормка проводится в сухую погоду, пока температура воздуха не опустилась ниже нуля. Удобрения равномерно распределяют вокруг куста, отступая 20-30 см от ствола, чтобы избежать ожогов коры. После внесения минеральных удобрений почву рыхлят и поливают, а затем мульчируют компостом, торфом или перепревшими опилками для защиты корней и сохранения влаги.

Альтернативные методы подкормки

Сидераты, посеянные в междурядьях, обогащают почву органикой. К ноябрю зелень заделывают в почву для улучшения её структуры. Подходящие растения — горчица, фацелия, рожь.

Древесная зола — богатый источник калия и микроэлементов. Её рассыпают осенью по 100-150 г на квадратный метр приствольного круга.

Настой крапивы — натуральное удобрение, насыщенное азотом и микроэлементами. Его готовят, настаивая крапиву в воде неделю, а затем разбавляют для полива.

Меры предосторожности

Используйте перчатки и защитные очки при работе с удобрениями. Соблюдайте рекомендованные дозировки и избегайте внесения в замерзшую или переувлажненную почву, чтобы избежать вымывания питательных веществ в грунтовые воды.

Уточнения

Сморо́дина чёрная (лат. Ríbes nígrum) — листопадный кустарник, вид рода Смородина (Ribes) монотипного семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

