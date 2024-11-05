Осенняя подкормка клубники: секреты подготовки к зиме

2:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенняя подкормка клубники — ключевой этап в подготовке растений к зиме и обеспечении их здоровья для будущего урожая. Грамотный уход осенью помогает укрепить корневую систему, повысить иммунитет и создать запас питательных веществ, необходимых для успешной зимовки и обильного плодоношения.

Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Основные советы по подкормке клубники осенью

Компост — один из лучших источников натуральных питательных веществ. Рекомендуется наносить слой компоста толщиной около 5 см между рядами или под кустики. Компост улучшает структуру почвы и обеспечивает медленное высвобождение полезных элементов.

Перепревший навоз также полезен для почвы, обогащая её азотом, фосфором, калием и микроэлементами. Однако его следует использовать с осторожностью, избегая попадания на листья и стебли, чтобы не вызвать ожоги. Навоз лучше разложить вокруг растений и слегка взрыхлить землю.

Древесная зола содержит калий и известь, укрепляющие клеточные стенки растений и повышающие их устойчивость к заболеваниям. Достаточно посыпать около 100 г золы на квадратный метр грядки и распределить её граблями.

Минеральные удобрения также подходят для осенней подкормки, но важно выбирать составы с низким содержанием азота. Примером может быть суперфосфат, который вносится в количестве 40-60 г на квадратный метр. Сульфат калия полезен для повышения зимостойкости и может использоваться отдельно или в составе комплексных удобрений.

Посадка сидератов, таких как горох, вика или люпин, также помогает обогатить почву. Зелень этих растений заделывается в почву перед заморозками, улучшая её структуру и плодородие.

Советы по внесению удобрений

Удалите сорняки и прорыхлите почву перед внесением удобрений. Вносите удобрения в пасмурную погоду, чтобы равномерно распределить питательные вещества и предотвратить их вымывание. Соблюдайте дозировки, указанные на упаковке, чтобы избежать негативных последствий от переизбытка питательных веществ.

Правильная подкормка осенью обеспечит вашу клубнику необходимыми ресурсами для пышного цветения и обильного урожая в следующем году.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

