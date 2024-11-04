Как вырастить мяту: секреты садоводства

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как вырастить мяту

Мята — многолетнее растение, которое несложно вырастить в саду или в домашних условиях. Чтобы вырастить мяту, выбирайте влажную, хорошо дренированную почву.

Фото: commons.wikimedia.org by Kham Tran, CC BY 3.0

Сажайте мяту на солнечном месте в саду или в полутени. Вы можете собирать листья по мере необходимости. Лучше всего выращивать мяту в саду вдали от других растений, чтобы не было конкуренции за ресурсы.

В конце осени обрежьте все растение и замульчируйте его перепревшим навозом. Это обеспечит вам хороший урожай мяты весной.

Выращивание мяты в горшке

Также можно вырастить мяту в горшке или контейнере, например, если в саду не хватает свободного места.

Корни мяты довольно крупные, поэтому нежелательно выращивать растение рядом с другими растениями. Для удобрения используйте компост или другое специальное удобрение.

Вы можете вырастить немного мяты дома, например, на солнечном окне на кухне. Таким образом, мята всегда будет под рукой, чтобы добавлять ее в десерты, напитки или чай.

Уточнения

Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).

