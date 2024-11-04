Уход за газоном перед зимой: ключевые действия

Подготовка газона к зиме — это важный этап ухода за участком, который обеспечит ему свежий и ухоженный вид весной. Для достижения этого проводят несколько обязательных процедур.
Удаление сорняков
Первым делом нужно полностью избавиться от сорных растений, чтобы они не перезимовали. Оптимальный метод — ручная прополка, которая позволит тщательно очистить участок.
Стрижка газона
Перед зимовкой важно подстричь газон, оставив траву высотой около шести сантиметров. Это помогает траве сохранить силу для зимовки и благоприятно влияет на весенний рост.
Аэрация и полив
Чтобы весной газон выглядел здоровым, нужно провести аэрацию — сделать отверстия для улучшения доступа воздуха и влаги к корням. После этого участок обильно поливают.
Внесение питательных веществ
Не следует забывать об удобрении газона. Оптимальный выбор — составы, содержащие фосфор и калий, которые помогают укрепить корневую систему перед зимними холодами.
Мульчирование
Заключительным этапом подготовки является мульчирование. Оно помогает защитить почву от морозов и способствует сохранению влаги.
При соблюдении этих рекомендаций весной ваш газон будет радовать глаз своим ухоженным видом.
Газо́н (от фр. gazon - дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений.
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