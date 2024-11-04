Уход за газоном перед зимой: ключевые действия

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Подготовка газона к зиме — это важный этап ухода за участком, который обеспечит ему свежий и ухоженный вид весной. Для достижения этого проводят несколько обязательных процедур.

Фото: Adobe Stock by Александр Беспалый, PDM

Основные этапы подготовки

Удаление сорняков

Первым делом нужно полностью избавиться от сорных растений, чтобы они не перезимовали. Оптимальный метод — ручная прополка, которая позволит тщательно очистить участок.

Стрижка газона

Перед зимовкой важно подстричь газон, оставив траву высотой около шести сантиметров. Это помогает траве сохранить силу для зимовки и благоприятно влияет на весенний рост.

Аэрация и полив

Чтобы весной газон выглядел здоровым, нужно провести аэрацию — сделать отверстия для улучшения доступа воздуха и влаги к корням. После этого участок обильно поливают.

Внесение питательных веществ

Не следует забывать об удобрении газона. Оптимальный выбор — составы, содержащие фосфор и калий, которые помогают укрепить корневую систему перед зимними холодами.

Мульчирование

Заключительным этапом подготовки является мульчирование. Оно помогает защитить почву от морозов и способствует сохранению влаги.

При соблюдении этих рекомендаций весной ваш газон будет радовать глаз своим ухоженным видом.

Уточнения

Газо́н (от фр. gazon - дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений.

