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Зола, горчица и чистотел — природные защитники сада

1:11
Садоводство

В борьбе с вредителями на участке можно успешно использовать не только промышленные препараты, но и натуральные средства. Эти методы экологичны и доступны, а их эффективность подтверждена многими садоводами.

Зола, горчица и чистотел — природные защитники сада
Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Butko, CC BY-SA 3.0

Популярные натуральные средства

Зола

Зола помогает справляться не только с вредителями, но и с мучнистой росой. Для приготовления раствора нужно смешать стакан золы с 10 литрами воды и дать настояться минимум 48 часов. Затем добавить мыло и приступить к обработке растений.

Горчица

Горчичный порошок — мощное и эффективное средство. Для приготовления нужно смешать стакан порошка с ведром воды и выдержать 48 часов. Полученный концентрат разводят водой в пропорции 1:5 перед использованием.

Чистотел

Если на вашем участке или поблизости растет чистотел, стоит использовать его для борьбы с вредителями. Залейте 3 кг свежего чистотела ведром воды и оставьте под крышкой на 36 часов. После этого процедите настой и используйте для обработки растений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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