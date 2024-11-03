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Секреты зимовки туи: как защитить её от холода и снега

1:58
Садоводство » Деревья и кустарники

Перед тем, как начать подготовку туи к зимовке, необходимо замульчировать участок. Это защитит корневую систему кустарника от подмерзания.

Секреты зимовки туи: как защитить её от холода и снега
Фото: commons.wikimedia.org by Ragesoss, CC BY-SA 3.0

В регионах с холодными зимами, например, Сибирь, Урал, Ленинградская область, Подмосковье, мульча особенно нужна. А также, если зимы морозные и малоснежные.
В качестве материала для мульчирования можно использовать хорошо перепревший компост или перегной, некислый торф, перепревшие опилки, сухие листья, кроме дубовых, поскольку такие не перегниют.

Мульчировать нужно всю территорию вокруг ствола дерева, выкладывая слой в 7-10 см. Однако мульча не должна прикасаться к самому стволу туи- оставьте промежуток около 5 сантиметров.

Осенью важно учесть сроки мульчирования. Выполнить процедуру ухода оптимально за пару недель до заморозков. Поскольку при обильном снегопаде, осадки оседают на побегах туи, и под тяжестью снега ветки могут сильно искривиться или поломаться полностью. Чтобы защитить кустарник от такой гибели, побеги нужно связать бечевкой. Эффективнее сначала аккуратно протянуть бечевку снизу вверх, а потом сверху вниз, пригнув при этом боковые побеги к основному стволу.
Укрыть тую на зиму можно следующими материалами: белой хлопчатобумажной тканью, мешковиной, крафт-бумагой.Или же приобрести специальный укрывной мешок для зимнего укрытия туй. Но не всякий материал будет пригоден в качестве "шубы" для такого кустарника. Для укрытия нельзя использовать целлофан, полиэтилен, они не пропускают воздух и непременно вызовут запревание куста. В течение зимы нужно не забывать периодически стряхивать снег с туи, а затем развязать кустарник до наступления весны.

Уточнения

Ту́я (устар. «Ту́йя, Жи́зненное де́рево») (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae). Виды этого рода, особенно Туя западная (Thuja occidentalis), активно используются в садоводстве в качестве декоративно-лиственных растений; выведено множество сортов.

Автор Лидия Сигарева
Лидия Сигарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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