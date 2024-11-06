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Правильная планировка сада: деревья, которые дружат друг с другом

2:50
Садоводство

Совместимость плодовых деревьев — ключевой фактор при планировании сада, влияющий на урожайность и здоровье растений. Если соседство деревьев выбрано неправильно, они могут мешать росту друг друга, распространять болезни и препятствовать полноценному развитию. Чтобы сад был здоровым и давал хороший урожай, важно изучить, какие плодовые деревья уживаются рядом.

Правильная планировка сада: деревья, которые дружат друг с другом
Фото: commons.wikimedia.org by Bff, CC BY-SA 4.0

Основное правило — подбирать культуры с похожими требованиями к почве и климату. Так, яблони прекрасно уживаются с грушами, сливами и вишнями, их корни не конкурируют за питательные вещества, что позволяет получать стабильный урожай. Яблоня также хорошо растёт рядом с рябиной, так как их корневые системы не мешают друг другу.

Сливы могут расти рядом с вишней и абрикосами, однако стоит учитывать силу корневой системы. Абрикос, например, имеет сильные корни, поэтому лучше выделить ему отдельное место в саду, иначе он будет угнетать соседние деревья.

Перекрёстное опыление — ещё один аспект совместимости. Некоторые деревья дают больше плодов, если рядом посажены сорта-опылители, что особенно актуально для яблонь и груш. Если в саду есть яблоня одного сорта, стоит посадить рядом другой сорт для повышения урожайности.

Хорошими соседями-опылителями являются черешня и слива, а также груша и яблоня. Опылители не только увеличивают урожай, но и улучшают качество плодов благодаря полноценным семенам.

Однако не все деревья могут расти рядом. Например, яблоня и грецкий орех — неудачное соседство: орех выделяет вещества, угнетающие рост яблони. Черешня также требует отдельного места из-за мощной корневой системы, чтобы получать достаточно питания.

Персики и сливы не следует сажать рядом с яблонями, так как их требования к воде и питательным веществам различны, что может привести к снижению урожайности.

При планировании сада важно соблюдать правильное расстояние между деревьями. Даже подходящие соседи нуждаются в пространстве, чтобы их корни не переплетались и не конкурировали за воду и питание. Между деревьями одного вида стоит оставлять 3-5 метров, а между разными видами — 5-7 метров.

Исключение составляют карликовые и полукарликовые деревья, которые можно сажать ближе друг к другу, что позволяет экономить место и увеличивать плотность посадок.

Правильный подбор соседей и соблюдение расстояния помогут избежать проблем с ростом, улучшить урожайность и создать красивые пейзажи, приносящие стабильный урожай из года в год.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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