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Что нужно сделать с малиной в ноябре

2:11
Садоводство

Ноябрь — последний шанс для садоводов позаботиться о малине перед зимой. Грамотный уход в этот период не только помогает растениям благополучно перенести холода, но и формирует основу будущего урожая.

Что нужно сделать с малиной в ноябре
Фото: commons.wikimedia.org by Aiwok, CC BY-SA 4.0

Одним из важнейших этапов является обрезка кустов. Отплодоносившие побеги следует удалить, срезая их под корень острым секатором. Молодые ветви укорачивают до высоты около метра, что улучшает зимостойкость растений, а больные и поврежденные ветви полностью вырезают.

Почву вокруг кустов также необходимо очистить от опавших листьев и сорняков. Рыхление приствольного круга на глубину около 10 см помогает воздуху проникать к корням, при этом важно не повредить корневую систему. Затем почву мульчируют торфом или перепревшими опилками, создавая слой около 5 см.

Осенняя подкормка помогает укрепить корни и улучшить сопротивляемость растения к холодам. Фосфорно-калийные удобрения равномерно распределяются вокруг кустов, используя около 40 граммов суперфосфата и 30 граммов сульфата калия на квадратный метр. Компост или перепревший навоз добавляют раз в три года, что дополнительно обогащает почву.

Для защиты от вредителей после листопада малину опрыскивают раствором бордоской жидкости или медного купороса. Этот шаг предотвращает развитие грибков и уничтожает вредителей, зимующих в почве.

Укрытие кустов зависит от региона. В суровых климатических зонах побеги пригибают к земле и закрепляют, а сверху накрывают лапником или агроволокном. Снежный покров также поможет защитить малину от морозов.

Для отвода талых вод весной прокладывают дренажные канавки между рядами. Вокруг участка устанавливают щиты, чтобы задержать снег, а молодые кусты дополнительно окучивают землей на высоту до 20 см, защищая корневую шейку от холодов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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