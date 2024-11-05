Что нужно сделать с малиной в ноябре

Ноябрь — последний шанс для садоводов позаботиться о малине перед зимой. Грамотный уход в этот период не только помогает растениям благополучно перенести холода, но и формирует основу будущего урожая.
Одним из важнейших этапов является обрезка кустов. Отплодоносившие побеги следует удалить, срезая их под корень острым секатором. Молодые ветви укорачивают до высоты около метра, что улучшает зимостойкость растений, а больные и поврежденные ветви полностью вырезают.
Почву вокруг кустов также необходимо очистить от опавших листьев и сорняков. Рыхление приствольного круга на глубину около 10 см помогает воздуху проникать к корням, при этом важно не повредить корневую систему. Затем почву мульчируют торфом или перепревшими опилками, создавая слой около 5 см.
Осенняя подкормка помогает укрепить корни и улучшить сопротивляемость растения к холодам. Фосфорно-калийные удобрения равномерно распределяются вокруг кустов, используя около 40 граммов суперфосфата и 30 граммов сульфата калия на квадратный метр. Компост или перепревший навоз добавляют раз в три года, что дополнительно обогащает почву.
Для защиты от вредителей после листопада малину опрыскивают раствором бордоской жидкости или медного купороса. Этот шаг предотвращает развитие грибков и уничтожает вредителей, зимующих в почве.
Укрытие кустов зависит от региона. В суровых климатических зонах побеги пригибают к земле и закрепляют, а сверху накрывают лапником или агроволокном. Снежный покров также поможет защитить малину от морозов.
Для отвода талых вод весной прокладывают дренажные канавки между рядами. Вокруг участка устанавливают щиты, чтобы задержать снег, а молодые кусты дополнительно окучивают землей на высоту до 20 см, защищая корневую шейку от холодов.
Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.