Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Можно ли содержать собаку и кошку в одном доме: мнение специалистов
Калафатис на Миконосе: лучшие пляжи для купания
От холода до гололёда: лучшие шины с шипами для любых дорог
Врачи рассказали о малоизвестных свойствах витамина D
Недосыпание и его опасные последствия для здоровья
Метод Арнольда Шварценеггера: как накачать мышцы с помощью простых упражнений
Россия спасает КНДР: новая сделка поможет накормить Северную Корею
Комбинированная кожа: как найти идеальный баланс в уходе и навсегда забыть о проблемах?
Экономим время и усилия: рецепты быстрой пасты

Основные секреты осенней подкормки клубники

2:34
Садоводство

Осенняя подкормка помогает клубнике укрепиться перед зимой и закладывает основу для будущего урожая. Как многолетнее растение, клубника требует тщательного ухода осенью, чтобы успешно пережить зимние холода и обильно плодоносить в следующем году.

Основные секреты осенней подкормки клубники
Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, CC BY-SA 3.0

Подкормка в это время года улучшает корневую систему, укрепляет иммунитет растений и обеспечивает их необходимыми питательными веществами. Одним из лучших натуральных источников для осенней подкормки является компост. Его слой в 5 см можно разместить между рядами или прямо под кусты — это улучшит структуру почвы и обеспечит медленное высвобождение питательных веществ.

Перепревший навоз — еще один ценный компонент, насыщенный азотом, фосфором, калием и микроэлементами. Но применять его стоит осторожно: избегайте контакта с листьями и стеблями, чтобы не вызвать ожоги. Достаточно распределить навоз вокруг растений и слегка взрыхлить почву.

Древесная зола, богатая калием и известью, укрепляет клеточные стенки растений и повышает их сопротивляемость болезням. На один квадратный метр достаточно 100 граммов золы, распределяемой граблями по поверхности почвы.

Минеральные комплексы также могут использоваться, но с минимальным содержанием азота. Такие удобрения помогают развитию корней и способствуют закладке цветочных почек.

Суперфосфат, например, вносится из расчета 40-60 граммов на квадратный метр, а сульфат калия повышает зимостойкость растений и может применяться как самостоятельное средство.

Также осенью можно посадить сидераты, такие как горох, вика или люпин. Зелень, заделанная в почву до заморозков, обогатит её, улучшая плодородие и структуру.

Не стоит превышать дозировки удобрений, чтобы не навредить растениям. Оптимальное время для внесения удобрений — пасмурная, но сухая погода, чтобы вещества распределялись равномерно и не вымывались из почвы. Перед началом подкормки рекомендуется удалить сорняки и прорыхлить землю, равномерно распределив удобрения и заделав их в грунт.

Осенняя подкормка клубники — важный этап, который закладывает основу для обильного цветения и плодоношения в следующем сезоне. Тщательный подход к этому процессу обязательно скажется на качестве будущего урожая.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Еда и рецепты
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта Аудио 
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Силовые структуры
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск Аудио 
Что делать, если в машине с АКПП отказали тормоза
Авто
Что делать, если в машине с АКПП отказали тормоза Аудио 
Популярное
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции

Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.

Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Сводка с фронта: Киев сетует на бездействие Запада по бойцам КНДР, депутат Рады предлагает начать начать мобилизацию женщин Дмитрий Плотников Санду проиграла выборы в Молдавии и стала президентом. Разве такое возможно? Любовь Степушова
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Чем закислить землю под голубикой: доступные каждому дачнику средства
Чем закислить землю под голубикой: доступные каждому дачнику средства
Последние материалы
Holiday Travel Advisors: Новый Орлеан приглашает туристических агентов на праздничную ознакомительную поездку
Как психология влияет на здоровье и фигуру: мнение эксперта
Почему бортпроводники не любят наполнять многоразовые бутылки
Как выбрать зимние шины и не попасть на штраф
Почему подсолнечное масло не любит холодильник
Лучшие виды спорта для здоровья: рекомендации эксперта
Газовые проблемы Европы далеки от завершения
Кот случайно спалил квартиру в Подмосковье
Сухая кожа: SOS-сигналы и пути к спасению
Почему кожуру фруктов нельзя оставлять немытой: риски для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.