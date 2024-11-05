Основные секреты осенней подкормки клубники

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенняя подкормка помогает клубнике укрепиться перед зимой и закладывает основу для будущего урожая. Как многолетнее растение, клубника требует тщательного ухода осенью, чтобы успешно пережить зимние холода и обильно плодоносить в следующем году.

Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, CC BY-SA 3.0

Подкормка в это время года улучшает корневую систему, укрепляет иммунитет растений и обеспечивает их необходимыми питательными веществами. Одним из лучших натуральных источников для осенней подкормки является компост. Его слой в 5 см можно разместить между рядами или прямо под кусты — это улучшит структуру почвы и обеспечит медленное высвобождение питательных веществ.

Перепревший навоз — еще один ценный компонент, насыщенный азотом, фосфором, калием и микроэлементами. Но применять его стоит осторожно: избегайте контакта с листьями и стеблями, чтобы не вызвать ожоги. Достаточно распределить навоз вокруг растений и слегка взрыхлить почву.

Древесная зола, богатая калием и известью, укрепляет клеточные стенки растений и повышает их сопротивляемость болезням. На один квадратный метр достаточно 100 граммов золы, распределяемой граблями по поверхности почвы.

Минеральные комплексы также могут использоваться, но с минимальным содержанием азота. Такие удобрения помогают развитию корней и способствуют закладке цветочных почек.

Суперфосфат, например, вносится из расчета 40-60 граммов на квадратный метр, а сульфат калия повышает зимостойкость растений и может применяться как самостоятельное средство.

Также осенью можно посадить сидераты, такие как горох, вика или люпин. Зелень, заделанная в почву до заморозков, обогатит её, улучшая плодородие и структуру.

Не стоит превышать дозировки удобрений, чтобы не навредить растениям. Оптимальное время для внесения удобрений — пасмурная, но сухая погода, чтобы вещества распределялись равномерно и не вымывались из почвы. Перед началом подкормки рекомендуется удалить сорняки и прорыхлить землю, равномерно распределив удобрения и заделав их в грунт.

Осенняя подкормка клубники — важный этап, который закладывает основу для обильного цветения и плодоношения в следующем сезоне. Тщательный подход к этому процессу обязательно скажется на качестве будущего урожая.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

