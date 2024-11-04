Что делать с луком перед посадкой осенью

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенняя посадка лука — это проверенный способ получить ранний и обильный урожай, но для успеха важно правильно подготовить луковицы. Первым делом следует выбрать качественный посадочный материал: подойдут здоровые луковицы среднего размера, без повреждений и признаков болезней. Внешние чешуйки должны быть плотными и сухими, что говорит об их устойчивости.

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Перед посадкой луковицы рекомендуется обработать в растворе слабой марганцовки или фунгицида для профилактики заболеваний. Замачивание в течение 30 минут значительно снижает риск грибковых инфекций. После этого луковицы необходимо тщательно просушить — это создаст защитную оболочку, предотвращающую гниение.

Некоторые огородники также предпочитают проращивать лук, что ускоряет его укоренение.

Перед высадкой луковиц срезают верхушку на один сантиметр, что стимулирует рост корней, и удаляют поврежденные чешуйки. Для удачной посадки важно выбрать солнечный участок с защитой от ветра и подготовить почву, перекопав её и внося удобрения.

Высаживать лук лучше за 3–4 недели до наступления устойчивых холодов — так он успеет укорениться до зимы, но не проростет.

При посадке соблюдают глубину 4-5 см и оставляют между рядами по 20–25 см, что обеспечивает хорошие условия для роста. Грядку можно замульчировать торфом или опавшими листьями, а с наступлением холодов добавить еще один слой мульчи или агроволокна для защиты от перепадов температуры.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

