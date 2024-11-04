Что делать с луком перед посадкой осенью

Осенняя посадка лука — это проверенный способ получить ранний и обильный урожай, но для успеха важно правильно подготовить луковицы. Первым делом следует выбрать качественный посадочный материал: подойдут здоровые луковицы среднего размера, без повреждений и признаков болезней. Внешние чешуйки должны быть плотными и сухими, что говорит об их устойчивости.
Перед посадкой луковицы рекомендуется обработать в растворе слабой марганцовки или фунгицида для профилактики заболеваний. Замачивание в течение 30 минут значительно снижает риск грибковых инфекций. После этого луковицы необходимо тщательно просушить — это создаст защитную оболочку, предотвращающую гниение.
Некоторые огородники также предпочитают проращивать лук, что ускоряет его укоренение.
Перед высадкой луковиц срезают верхушку на один сантиметр, что стимулирует рост корней, и удаляют поврежденные чешуйки. Для удачной посадки важно выбрать солнечный участок с защитой от ветра и подготовить почву, перекопав её и внося удобрения.
Высаживать лук лучше за 3–4 недели до наступления устойчивых холодов — так он успеет укорениться до зимы, но не проростет.
При посадке соблюдают глубину 4-5 см и оставляют между рядами по 20–25 см, что обеспечивает хорошие условия для роста. Грядку можно замульчировать торфом или опавшими листьями, а с наступлением холодов добавить еще один слой мульчи или агроволокна для защиты от перепадов температуры.
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?