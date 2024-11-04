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Секреты актиномицетов: защитники ваших растений

1:41
Садоводство

Растения, на протяжении своей эволюции, выработали множество методов для извлечения питательных веществ из почвы, среди которых симбиотические отношения с бактериями и грибами играют ключевую роль. Такие союзы не являются редкостью; примеры включают бобовые с азотфиксирующими бактериями и хвойные с микоризой. Особый интерес представляет облепиха, у корней которой обитают полезные актиномицеты. Эти бактерии защищают растение от вредителей и болезней, обеспечивая его дополнительным питанием. Облепиха привлекает актиномицеты, фиксирующие молекулярный азот, что позволяет ей успешно расти даже на бедных почвах.

Секреты актиномицетов: защитники ваших растений
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Для садоводов использование почвы из-под облепихи может значительно улучшить состояние рассады томатов, перцев и других овощей. Этот метод не только увеличивает содержание азота в почве, но и помогает бороться с вредными нематодами. Актиномицеты, будучи универсальными разложителями, требуют определенных подкормок для активного роста. Например, добавление крахмала в грунт способствует их размножению. Достаточно одной столовой ложки крахмала на ведро почвы, чтобы стимулировать развитие этих полезных микроорганизмов. Также картофельные очистки могут служить отличным источником питания для актиномицетов, так как они содержат крахмал и клетчатку. Наличие специфических запахов в почве может указывать на активное размножение актиномицетов и создание благоприятной среды для растений.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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