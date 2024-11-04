Как спасти сад от опасных болезней: советы для садоводов

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы обеспечить богатый урожай яблок, груш и других плодовых деревьев, необходимо уделять внимание не только подкормке, но и защите растений от вредителей и болезней. Заболевания могут угрожать урожаю как во время роста, так и во время хранения. Одним из наиболее опасных является монилиоз, который поражает яблони, груши и косточковые культуры. Он проявляется в виде бурых пятен на плодах, которые быстро увеличиваются, а через несколько дней на них появляются споры гриба. Если плоды не собрать вовремя, они могут мумфицироваться и стать источником инфекции для других деревьев.

Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, CC BY-SA 3.0

Кроме монилиоза, распространен коккомикоз, который затрагивает вишни и черешни. Это заболевание ведет к образованию пятен на листьях, что приводит к их осыпанию. Снижение количества листьев ослабляет деревья и уменьшает их устойчивость к зиме.

Для борьбы с этими заболеваниями важно регулярно проводить профилактические мероприятия, включая сбор и уничтожение пораженных плодов и тщательную уборку сада. Поддержание здорового состояния растений через подкормку и защиту от вредителей поможет избежать масштабного распространения болезней и сохранить урожай.

Уточнения

Зелёные растения (лат. Viridiplantae) — подцарство эукариот из царства растений (или царство в некоторых системах классификации).

