Как правильно обрезать деревья: советы от биолога

Правильная обрезка плодовых деревьев — ключ к здоровому росту и хорошему урожаю. Биолог Иван Русских подчеркивает, что сроки обрезки зависят от целей: уменьшение размера взрослого дерева или стимулирование роста молодого саженца.
Обрезка осенью, особенно в период физиологического покоя с октября по декабрь, способствует увеличению вегетативной массы и обеспечивает ежегодное плодоношение. Важно помнить, что для косточковых растений (вишни, сливы, абрикосы) обрезку лучше проводить осторожно, чтобы избежать камедетечения. При радикальной обрезке весной необходимо подкормить растения азотом для активизации роста.
В южных регионах иногда применяется летняя обрезка, что может быть более эффективным. Обрезка зимой имеет свои преимущества: отсутствие листвы облегчает выявление проблемных веток, и сам процесс проходит более неторопливо.
Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?