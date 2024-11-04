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Как правильно обрезать деревья: советы от биолога

1:01
Садоводство

Правильная обрезка плодовых деревьев — ключ к здоровому росту и хорошему урожаю. Биолог Иван Русских подчеркивает, что сроки обрезки зависят от целей: уменьшение размера взрослого дерева или стимулирование роста молодого саженца.

Как правильно обрезать деревья: советы от биолога
Фото: commons.wikimedia.org by Camphora, CC BY-SA 4.0

Обрезка осенью, особенно в период физиологического покоя с октября по декабрь, способствует увеличению вегетативной массы и обеспечивает ежегодное плодоношение. Важно помнить, что для косточковых растений (вишни, сливы, абрикосы) обрезку лучше проводить осторожно, чтобы избежать камедетечения. При радикальной обрезке весной необходимо подкормить растения азотом для активизации роста.

В южных регионах иногда применяется летняя обрезка, что может быть более эффективным. Обрезка зимой имеет свои преимущества: отсутствие листвы облегчает выявление проблемных веток, и сам процесс проходит более неторопливо.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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