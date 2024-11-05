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Почему снег в теплице зимой важен для почвы

2:19
Садоводство

На первый взгляд, вопрос о необходимости укрытия теплиц снегом зимой может показаться странным, так как многие полагают, что в отсутствие растений защита не требуется. Однако это мнение ошибочно. В зимний период защита необходима не столько растениям, сколько почве и закрытому грунту.

Почему снег в теплице зимой важен для почвы
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Несмотря на распространенное мнение, что в отапливаемых теплицах температура зимой не позволяет почве замерзать, это не совсем так. Дело в том, что воздух в таких теплицах не прогревается должным образом, и почва может промерзнуть без снежного покрова.

Если бы почва не замерзала, в теплицах можно было бы выращивать любые культуры, однако для этого требуется поддержание постоянной плюсовой температуры с помощью дополнительного обогрева.

Так зачем же необходим снег в теплице? Во-первых, снег предотвращает активное испарение влаги из почвы, что особенно важно зимой. Без снежного укрытия грунт начинает пересыхать и теряет свою влагоемкость, что ухудшает условия для будущих растений.

Кроме того, промерзание почвы приводит к гибели не только вредных, но и полезных микроорганизмов, что снижает плодородие земли и замедляет процесс усвоения удобрений растениями.

Среди основных преимуществ снега в теплице можно выделить:

  • Сохранение почвенной влаги.
  • Защита грунта от вымерзания.
  • Профилактика эрозии и сохранение полезных микроэлементов.
  • Замедление нежелательных химических процессов в почве.
  • Обогащение грунта микроэлементами при таянии снега

Оптимальное время для укрытия почвы снегом — с декабря по февраль, когда идут осадки. В марте данная процедура уже не требуется. Снег следует собирать с дорожек и других ненужных участков, избегая мусора и грязи.

Рекомендуется укладывать слой снега толщиной не более 35-40 сантиметров, чтобы избежать проблем с его таянием весной. При этом стоит учитывать уровень грунтовых вод: при их близости следует добавлять снег в меньшем количестве, чтобы избежать переувлажнения почвы.

Уточнения

Снег — форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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